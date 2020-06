The Last of Us 2: Mehr Vorbestellungen von Spielern als bei Spider-Man

The Last of Us 2 für PS4, PS4 Pro und PS5 - (C) Naughty Dog

In Bezug auf den Vorbestellungen hat The Last of Us 2 bereits Marvel’s Spider-Man bereits überholt, obwohl das Spiel erst am 19. Juni für die PS4 veröffentlicht wird. Wenn Entwickler Naughty Dog ein neues Spiel veröffentlicht, steht eben die Welt Kopf. Naughty Dog ist eines der renommiertesten Studios der Branche, angefangen von Crash Bandicoot-Titeln für die ursprüngliche PlayStation bis hin zu Juggernaut-Veröffentlichungen wie Uncharted 4. Obwohl alle Augen auf den Start der PlayStation 5 und der Xbox Series X gerichtet sind, können sich Spieler der aktuellen Generation noch auf eine Menge freuen, darunter hochkarätige exklusive Titel wie Ghost of Tsushima und The Last of Us Part 2.

The Last of Us 2 wird neue Rekorde für die PS4 bringen

Das neueste Spiel von Naughty Dog erscheint am 19. Juni exklusiv für PlayStation 4. Das Original The Last of Us aus dem Jahr 2013 wurde von Kritikern und Publikum für sein ausgereiftes Geschichtenerzählen und seine brutale Überlebens-Horror-Sensibilität gelobt. Es kombiniert hochmoderne Motion-Capture-Animationen mit erstklassiger Story vor einem postapokalyptischen Zombie-Hintergrund. Die Hoffnungen sind groß, die Fortsetzung könnte sogar besser sein als das Original. Das Spiel hat einige Debatten hinter sich, vor allem die Crunch-Kultur beim Entwickler selbst. Aber auch die Verschiebung, aufgrund logistischer Probleme wegen der COVID-19-Pandemie, brachten es in die Schlagzeilen.

Advertisment

Das kommende Naughty Dog-Spiel hat bereits Spider-Man bei den Vorbestellungen überboten

} ?>

Ein kürzlich veröffentlichter CNET-Bericht über den aktuellen Status von PlayStation enthüllte einige neue Informationen zu The Last of Us 2, die darauf hinweisen, dass es wahrscheinlich ein weiterer großer Erfolg für die PlayStation 4 sein wird. Dem Bericht zufolge übertreffen die Vorbestellungen für das Spiel in Europa die für Marvel’s Spider-Man zum gleichen Zeitpunkt vor der Veröffentlichung. Das Spiel von Insomniac wurde zu einem der meistverkauften Exklusivprodukte der PlayStation-Marke aller Zeiten und verkaufte sich im August 2019 über 13 Millionen Mal. Wenn der Vergleich auf allen Ebenen gleich ist, könnte das Survial-Action-Adventure von Naughty Dog stärker werden. In wenigen Tagen könnten wir bereits mehr sehen. Auch wenn „The Future of Gaming“ auf PS5-Spiele fokussiert ist, würde es uns nicht wundern, wenn auch etwas zur „verbesserten“ Version des Spiels sichtbar gemacht wird.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC — PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020

Es ist schwierig, einen direkten Vergleich zwischen The Last of Us Part 2 und Marvel’s Spider-Man anzustellen. Insomniacs Superheldenspiel ist einer breiten Masse zugänglich, da es nicht auf den Index gelandet irgendwo ist. Das neue Naughty Dog-Spiel ist alles andere als etwas für Kinder. Rohe Gewalt, sexuelle Inhalte und verbotene Sprache werden es „auszeichnen“. Es wäre daher auch irgendwie ironisch, wenn ein „Erwachsenen-Spiel“ neue Maßstäbe setzt.