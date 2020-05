The Last of Us 2: Im Nahen Osten auf dem Index!

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Die Veröffentlichung von The Last of Us 2 (PS4) steht vor der Tür, wird aber in einigen Ländern nicht verfügbar sein! Es wurde berichtet, dass das Spiel im Nahen Osten verboten wurde. Der Vorgänger war bemerkenswert für seine extreme Gewalt, aber wir wissen, dass die Fortsetzung noch weiter gehen wird.

Das ESRB-Rating für The Last of Us Part 2 bestätigt, dass es Nacktheit und sexuellen Inhalt enthält. Neben der vielen Gewalt im Action-Adventure von Naughty Dog. Die frühesten Trailer zu TLoU 2 haben bereits frühzeitig bestätigt, das Ellie in einer Beziehung mit einer anderen Frau steht. Ellies Sexualität wurde im DLC für TLoU bereits bestätigt und wird voraussichtlich ein wichtiger Teil der Fortsetzung sein. Der Autor der kommenden HBO-Show hat versprochen, dass Ellies Sexualität nicht aus der Geschichte gestrichen wird, so dass sie auch Teil der TV-Show The Last of Us sein wird.

The Last of Us 2: Gleichgeschlechtliche Liebe, rohe Gewalt und nackte Tatsachen

Es scheint, dass der Inhalt des Action-Adventures verhindern wird, dass er in einigen Gebieten verkauft wird. Wie der Reddit-User „ghostechful“ veröffentlicht hat wird das Spiel in der Region „Naher Osten“ nicht veröffentlicht. Ein Benutzer wandte sich an den offiziellen PlayStation-Support, der bestätigte, dass das Naughty Dog-Spiel in der Region nicht zum Verkauf angeboten wird. Bisher wurde noch kein offizieller Grund angegeben, aber dies ist wahrscheinlich auf die gleichgeschlechtliche Liebe des Spiels zurückzuführen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass homosexuelle Inhalte zu Problemen mit Medienprojekten im Nahen Osten führen, wie dies bei Onward: Keine halben Sachen (Wikipedia) von Disney der Fall war. Der Film hatte Pixar’s ersten offen schwulen Charakter in Form von Officer Spectre, was dazu führte, dass der Animationsfilm im Nahen Osten verboten und in Ländern wie Russland zensiert wurde. Ein ähnliches Ereignis ereignete sich mit Star Wars: The Rise of Skywalker, wo ein kurzer Kuss zwischen zwei weiblichen Charakteren aus dem Film in den Vereinigten Arabischen Emiraten herausgeschnitten wurde.

The Last of Us 2 (PS4) ist nur noch einen Monat entfernt, daher ist es unwahrscheinlich, dass Naughty Dog eine zensierte Version des Spiels produzieren kann, um den Release-Termin in anderen Gebieten zu erreichen. Es gibt Videospiele, deren Nacktheit zensiert wurde, damit sie in einigen Gebieten veröffentlicht werden konnten, aber die Romanze zwischen zwei lesbischen Charakteren in TLoU 2 ist zu tief in der Geschichte verwurzelt, um sie zu umgehen.

Das Action-Adventure erscheint am 19. Juni 2020 für die Sony PlayStation 4 (PS4). Spannend wird, ob auch eine PC-Version des Spiels irgendwann einmal erscheinen wird.