2 Kinder, 1 PlayStation: Diese Multiplayer-Spiele retten den Familienabend

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

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Das Wichtigste in Kürze

Welche Games lassen sich zu Zweit spielen auf der PS4/PS5?

Sind diese Games geeignet für Kinder und unterhaltsam?

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2 Kinder, 1 Konsole und kein passendes PS4- oder PS5-Spiel? Videospiele gehören heute einfach zum Alltag. Auch wenn du als Elternteil Konsolen zu Hause vielleicht vermeiden möchtest, kommen Kinder früher oder später damit in Kontakt. Umso wichtiger ist es, von Anfang an auf kindgerechte PS4- und PS5-Spiele zu setzen – und nicht gleich auf Titel, die für Erwachsene gedacht sind.

Du musst Videospiele nicht verteufeln. Wie bei allem gilt: Maß und Ziel. Doch welche PS4- und PS5-Multiplayer-Spiele für Kinder sind wirklich geeignet? Und was, wenn Geschwister gemeinsam spielen wollen? Genau hier wird es spannend, denn 2-Spieler-Spiele auf der PS4 oder der PS5 können nicht nur unterhalten, sondern auch Zusammenarbeit und Fairplay fördern.

In dieser Übersicht zeige ich dir die besten PS4- und PS5-Multiplayer-Spiele für Kinder. Alle Games lassen sich lokal mit zwei oder mehr Spielern spielen und eignen sich ideal für Familien. Wenn du also nach kindgerechten PS4-Spielen oder PS5-Spielen für Kinder im Multiplayer suchst, bist du hier genau richtig.

Gang Beasts: Der kurioseste Ringkampf den die PS4/PS5 zu bieten hat

Genre: Mehrspieler-Partyspiel

Spieler: 1 bis 4 (bis zu 8 Spieler mit PS Plus)

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro (bereits um 7,99 Euro im Aktionszeitraum gesehen)

PlayStation Plus erforderlich: Ja

USK: ab 12 Jahren

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Gang Beasts ist ein 2 bis 4 Spieler Multiplayer für Kinder auf der PS4/PS5. Hierbei geht es um Ringen. Mehr ist es nicht. Die Gang Beasts sind seltsame Gele-Männchen in lustigen Kostümen. Diese versuchen einander aus Ringen oder von Plattformen runter zu werfen. Es gibt keine Schläge oder Tritte. Maximal mit dem Kopf kann man eine Kopfnuss verteilen.

Die Steuerung der Männchen beschränkt sich auf Gehen und die linke bzw. rechte Hand. Man muss jeden Griff einzeln ansteuern, kann sich so auch am Gegner festklammern, der einen gerade von der Plattform werfen möchte. Ein sehr schräges aber lustiges Game für Groß und Klein.

Auf der nächsten Seite geht es mit einem Titel weiter, bei dem deine Kinder Küchenerfahrung sammeln können!