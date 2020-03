The Last of Us TV-Serie wird Ellies Sexualität nicht verändern

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Ellie in The Last of Us ist eine der bekanntesten homosexuellen Figuren im gesamten Gaming. Als solches liegt es nahe, dass die Fans hoffen würden, dass dies Teil ihres Charakters in der kommenden HBO-Adaption von The Last of Us bleiben würde. Wie sich nun herausstellt, wird dies tatsächlich der Fall sein. Der ausführende Produzent und Autor Craig Mazin hat bestätigt, dass Ellie ihre Sexualität in der Fernsehserie zu der Videospiel-Reihe beibehalten wird.

Craig Mazin bestätigte dies, als er mit einem Fan auf Twitter interagierte. Der Fan antwortete auf HBOs Ankündigung der TV-Serie The Last of Us, dass sie die homosexuelle Repräsentation der Spielemarke nicht löschen sollten. Mazin antwortete mit: “Du hast mein Wort.” Später im Twitter-Thread sagte jemand anderes: “Pack es ein und tagge es, dieser Tweet ist jetzt ein Beweis”, worauf Mazin antwortete: “Richtig. Es ist eine Quittung.”

Ellies Sexualität war im Original von The Last of Us nicht wirklich ein Schwerpunkt, aber sie wurde im Left Behind DLC des Spiels deutlich. In diesem DLC erfahren die Spieler, dass Ellie lesbisch ist und dass dieser Aspekt ihrer Persönlichkeit im kommenden The Last of Us Part 2 genauer dargestellt wird.

You have my word. — Craig Mazin (@clmazin) March 5, 2020

In The Last of Us Part 2 wird Ellies Freundin Dina eine wichtige Rolle spielen. Dina wird von der Schauspielerin Shannon Woodward im Videospiel dargestellt, aber es ist unklar, ob sie für die Rolle in der HBO-Adaption von The Last of Us in Betracht gezogen wird oder nicht.

Übernimmt man Left Behind überhaupt in die TV-Serie?

Die HBO-Show soll jedoch das erste Spiel der Serie anpassen, sodass es unwahrscheinlich ist, dass Charaktere wie Dina überhaupt auftauchen. Es ist möglich, dass die Show die Ereignisse von Left Behind, die Ellies Sexualität zum ersten Mal enthüllten, durch Rückblenden untersucht, oder dass die Geschichte auf andere Weise vermittelt wird. Es ist auch möglich, dass die TV-Show Left Behind ignoriert und etwas völlig anderes unternimmt, um Ellies Sexualität dem Publikum zu offenbaren.

Derzeit befindet sich die TV-Serie The Last of Us in den frühesten Produktionsphasen, sodass Details wie diese wahrscheinlich noch nicht ausgebügelt wurden. Fans haben zunächst die Möglichkeit, The Last of Us Part 2 zu spielen, das am 29. Mai exklusiv auf der PlayStation 4 veröffentlicht wird.

The Last of Us als TV-Serie befindet sich bei HBO in der Entwicklung.