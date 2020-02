The Last of Us Part 2 ist das erste Spiel von Naughty Dog mit nackten Charakteren und sexuellen Inhalten

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Die Macher von Naughty Dog wurden mit den Geschichten der Serien Uncharted und The Last of Us zu einen der besten Geschichtenerzähler der Branche. Es sieht so aus, als ob das Team bereit ist, diese Grenzen zu überschreiten, da The Last of Us Part 2 sein erstes Spiel sein wird, das gemäß der offiziellen ESRB-Bewertung für TLOU2 auf der PlayStation-Website “Nacktheit” und “sexuellen Inhalt” enthält.

Obwohl behauptet wird, dass das Spiel Nacktheit und sexuellen Inhalt enthält, könnte Ellies hemdlose Szene aus dem Trailer zum Veröffentlichungsdatum von manchen als “Nacktheit” bezeichnet werden. Es muss also nicht bedeuten, dass der nächste Naughty Dog-Titel ein kleiner Pornofilm wird. Die Amerikaner sind bekanntlich etwas prüde. Eine Kussszene könnte schon als sexuelle Handlung angesehen werden.

Erwartet in Kürze mehr Informationen von Sony zu The Last of Us Part 2. Immerhin soll im März ein großes PlayStation-Event stattfinden. Die Einladungen dazu sollen bereits diesen Monat verschickt werden. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

Quelle: PlayStation.com