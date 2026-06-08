The Last of Us Staffel 3 legt Drehpause ein? – Produktion unterbrochen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei The Last of Us wird gerade nicht weitergedreht. Die Arbeiten an der dritten Staffel wurden in Vancouver (Kanada) vorübergehend pausiert. Das klingt im ersten Moment dramatischer, als es offenbar ist. Denn nach aktuellem Stand handelt es sich nicht um ein kreatives Problem, sondern um eine zeitlich begrenzte Unterbrechung.

Die Pause soll fast einen Monat dauern. Laut ScreenRant wurden die Dreharbeiten bereits am 01. Juni 2026 unterbrochen und sollen nach dem 28. Juni wieder aufgenommen werden. Der Grund soll mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zusammenhängen, bei der Kanada einer der Gastgeber ist. Die Produktion läuft in Vancouver unter dem Arbeitstitel „Calm Current“.

Dreharbeiten zur HBO-Serie The Last of Us unterbrochen

Für Fans stellt sich natürlich sofort die Frage: Kommt Staffel 3 jetzt später? Im Moment sieht es nicht danach aus. Die Dreharbeiten sollen laut Bericht weiterhin am 27. November 2026 abgeschlossen werden. Auch HBO hatte bereits früher angedeutet, dass die neuen Folgen 2027 erscheinen sollen. Daran scheint sich vorerst nichts geändert zu haben.

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Ganz beruhigen wird das aber nicht jeden. The Last of Us ist eine Serie, bei der Fans sehr genau hinsehen. Nach der zweiten Staffel wurde viel über Tempo, Figurenentscheidungen und Abweichungen von der Vorlage diskutiert. Jede neue Meldung rund um Staffel 3 bekommt deshalb sofort mehr Gewicht. Trotzdem sollte man diese Produktionspause nicht überbewerten. Ein Drehstopp wegen logistischer Umstände ist etwas anderes als eine kreative Krise oder eine komplette Neuplanung.

Worum geht es in der dritten Staffel?

Inhaltlich soll sich die dritte Staffel stärker auf Abby konzentrieren. Gespielt wird sie von Kaitlyn Dever. Die neuen Folgen sollen Ereignisse aus ihrer Perspektive zeigen, darunter ihre Zeit in Seattle, ihre Vergangenheit und die Folgen des Todes ihres Vaters. Auch der Konflikt zwischen der Washington Liberation Front und den Seraphiten soll stärker ausgebaut werden.

Damit folgt die Serie weiter dem Weg von The Last of Us Part 2. Und genau hier liegt das Risiko. Im Spiel war Abbys Perspektive schon ein gewaltiger Bruch. Viele Spieler liebten diesen erzählerischen Mut, andere konnten damit wenig anfangen. Für die Serie wird das noch schwieriger, weil ein TV-Publikum oft weniger Geduld mit langen Perspektivwechseln hat.

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Wenn der Zeitplan hält, sehen wir The Last of Us Staffel 3 weiterhin im Jahr 2027.