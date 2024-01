The Last of Us Staffel 2: Abby-Schauspielerin gefunden

Die wichtigste Rolle für Staffel zwei der Zombie-Serie The Last of Us wurde gecastet. Die Schauspielerin Kaitlyn Dever (No One Will Save You) soll Abby in der Fortsetzung verkörpern.

Nach Monaten des Suchens hat HBO eine der wichtigsten Rollen in der in Produktion befindlichen zweiten Staffel von The Last of Us gefunden. Abby, die im zweiten Teil des Survival-Spiels die zweite Protagonistin ausmacht, soll in der Serienfortsetzung von Kaitlyn Dever gespielt werden, wie eine Mitteilung auf X/Twitter bestätigte.

Kaitlyn Dever has joined the cast of the HBO Original series #TheLastofUs for Season 2. @TheLastofUsHBO pic.twitter.com/dFnhGsJ1x2 — Max (@StreamOnMax) January 9, 2024

The Last of Us S2 – Abby hat es schwer

In einem gemeinsamen Statement erklärten die Showrunner der ersten Staffel, Craig Mazin und Naughty-Dog-Chef Neil Druckmann, ihren Entscheidungsfindungsprozess. “Unser Casting-Prozess für die zweite Staffel ist identisch mit dem der ersten Staffel: Wir suchen nach Weltklasse-Schauspielern, die die Seelen der Charaktere aus dem Ausgangsmaterial verkörpern. Nichts ist wichtiger als Talent, und wir sind begeistert, dass eine gefeierte Darstellerin wie Kaitlyn sich Pedro, Bella und dem Rest unserer Familie anschließt.”

Die beiden Macher der ersten Staffel von The Last of Us deuten in ihrer Stellungnahme an, dass ihnen das Aussehen der Spielefigur bei der Casting-Wahl nicht so wichtig wie das Schauspieltalent war. Immerhin ist Abby in Part II eine muskelbepackte Frau, die eine gänzlich andere Physik als die eher zierliche Kaitlyn Dever aufweist. Ob dies jedoch auch als Reaktion auf jene “Fangemeinde” gewertet werden kann, die Abby vorwarf zu “männlich” zu sein, ist nicht klar. Interessant ist die Wahl dennoch. So galt Dever nach ihrem Durchbruch in der Teenie-Komödie Booksmart (2019) als Fan-Casting für die Rolle von Ellie, sollte es jemals zu einem Film kommen. Doch als die Serie schlussendlich in Produktion ging, war die Schauspielerin schon zu alt, um glaubhaft eine Vierzehnjährige zu verkörpern.

Sicher ist hingegen, dass Kaitlyn Dever es nicht leicht haben wird. So gilt Abby und The Last of Us Part II unter manchen als sehr verhasst, weil das Spiel die nostalgischen Erfahrung aus Part I völlig über den Haufen warf. Ob Staffel 2 ähnlich mutige Story-Entscheidungen trifft, werden wir 2025 sehen, wenn die Serie voraussichtlich weitergeht.