The Last of Us Staffel 2: HBO peilt Veröffentlichung für 2025 an

HBO-Chefin enthüllt geplante Veröffentlichung und spricht über Auswirkungen des WGA-Autorenstreiks für The Last of Us Staffel 2.

The Last of Us kann auf Sky X / Sky Atlantic (Österreich und Deutschland) bzw. WOW (nur DE) gesehen werden. - (C) HBO

The Last of Us Fakten

Die Fortsetzung der gefeierten HBO-TV-Serie “The Last of Us” lässt die Fans gespannt warten. Nach aktuellen Informationen von HBOs Chefin für Dramaproduktionen, Francesca Orsi, wird die zweite Staffel voraussichtlich im Jahr 2025 erscheinen.

Vor kurzem wurde bekannt, dass die Produktion der zweiten Staffel von “The Last of Us” aufgrund des laufenden Autorenstreiks der “Writers Guild of America” vorübergehend ausgesetzt wurde. Berichten zufolge wurde bereits mit der Besetzung der zweiten Staffel begonnen, und das Team bat die Schauspieler, Szenen aus “The Last of Us Part 2” vorzulesen, bevor die Produktion eingestellt wurde. Damit haben wir eine Vorstellung erhalten, wie weit die zweite TV-Staffel fortgeschritten ist. In einem kürzlich geführten Interview wurde nun möglicherweise ein Veröffentlichungszeitraum enthüllt.

Autorenstreik zögert zweite Staffel von The Last of Us hinaus

Francesca Orsi äußerte sich in einem Gespräch mit Deadline zum Einfluss des Autorenstreiks auf einige der Serien, die derzeit bei HBO in Entwicklung sind, wie zum Beispiel “White Lotus” und natürlich “The Last of Us”, für das kurz nach der Ausstrahlung der zweiten Episode der ersten Staffel eine Verlängerung angekündigt wurde.

Orsi erwähnte speziell die zweite Staffel von “The Last of Us” und erklärte, dass HBO ursprünglich geplant hatte, sie im Jahr 2025 zu veröffentlichen. Sie sagte: “Obwohl im Moment alles ruht, hoffe ich, dass wir bald zu einer Einigung kommen. Andernfalls müssen wir überlegen, welche Shows bis 2025 fertiggestellt werden können… Wir hatten uns vorgestellt, ‘The Last of Us’ im Jahr 2025 zu präsentieren.” – Diese Aussage deckt sich mit jener der Hauptdarstellerin der HBO-Serie.

Es ist erfreulich, einen Hinweis darauf zu erhalten, wann wir mit mehr von “The Last of Us” rechnen können. Allerdings ist anzumerken, dass Orsis Aussagen zum Veröffentlichungszeitraum im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Autorenstreiks auf die Veröffentlichungspläne von HBO erfolgten. Mehrfach betont sie in dem Interview, dass die Veröffentlichungstermine davon abhängen werden, wann der Autorenstreik endet. Orsi gibt sogar zu, dass “die Shows, die ich ausstrahlen möchte, möglicherweise nicht bereit sind, wenn dieser Streik sechs bis neun Monate dauert”.

Wie bei vielen Fernsehserien und Filmen, die derzeit in der Entwicklung sind, hängt der Veröffentlichungstermin vollständig vom Ende des Autorenstreiks der WGA ab.