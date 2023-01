The Last of Us: Staffel 2 – HBO TV-Serie geht in die zweite Runde

Nach einem sensationellen Start der ersten beiden Episoden wurde eine zweite Staffel von The Last of Us bereits von HBO fixiert.

The Last of Us kann auf Sky X / Sky Atlantic (Österreich und Deutschland) bzw. WOW (nur DE) gesehen werden. - (C) HBO

Die HBO-Serie The Last of Us wurde vom Publikum äußerst positiv aufgenommen. Kritiker und Zuschauer sind gleichermaßen gut gestimmt, was sich auch in den beeindruckenden Zuschauerzahlen widerspiegelt, die die ersten beiden Folgen erzielt haben. Es ist nicht überraschend, dass bereits jetzt bestätigt wurde, dass die Videospiel-Adaptierung The Last of Us eine zweite Staffel erhalten wird.

HBO hat angekündigt, dass The Last of Us offiziell grünes Licht für eine zweite Staffel erhalten hat, wie viele vorhergesagt hatten, dass es bald passieren wird.

WERBUNG

The Last of Us: Staffel 2 ist fix!

Naughty Dog Co-Präsident, Autor und Regisseur von The Last of Us sowie Executive Producer und Autor der Serie, Neil Druckmann, sagte:

“Ich fühle mich geehrt, geehrt und ehrlich gesagt überwältigt, dass so viele Menschen unsere Nacherzählung von Joel und Ellies Reise angeschaut und sich mit ihr verbunden haben. Die Zusammenarbeit mit Craig Mazin, unserer unglaublichen Besetzung und Crew und HBO hat meine ohnehin schon hohen Erwartungen übertroffen. Jetzt haben wir das absolute Vergnügen, es mit Staffel 2 noch einmal tun zu können! Vielen Dank im Namen aller bei Naughty Dog und PlayStation.”

Showrunner Craig Mazin fügte hinzu: “Ich bin Neil Druckmann und HBO so dankbar für unsere Partnerschaft, und noch mehr bin ich den Millionen von Menschen dankbar, die sich uns auf dieser Reise angeschlossen haben. Das Publikum hat uns die Chance gegeben, weiterzumachen, und als Fan der Charaktere und der Welt, die Neil und Naughty Dog erschaffen haben, könnte ich nicht bereiter sein, wieder einzutauchen.”

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

The Last of Us: Was bekommen wir in den nächsten Episoden zu sehen?

Die erste Staffel von The Last of Us deckt das gesamte Originalspiel sowie die Ereignisse des DLC “Left Behind” ab. Das bedeutet, dass die Staffel 2 der TV-Serie von The Last of Us uns die Geschichte von The Last of Us: Part 2 zeigen wird.

Mazin hat bereits zuvor erwähnt, dass eine einzelne Staffel für das zweite Videospiel kaum reichen wird, um alles abzudecken. Es könnte also durchaus möglich sein, dass es die HBO-TV-Serie auf insgesamt drei Staffeln schaffen wird. Dies ist an dieser Stelle jedoch reine Spekulation.

Die dritte Episode von The Last of Us (Staffel 1) startet am kommenden Montag, 30. Januar frühmorgens auf Sky (X) und WOW. Unsere Serien-Kritik zur ersten Episode könnt ihr hier nachlesen.