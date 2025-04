The Last of Us Part 3 in Entwicklung? Neil Druckmann räumt mit den Gerüchten auf

Wenn du gehofft hast, bald wieder mit Ellie durch die postapokalyptische Welt zu ziehen, gibt’s jetzt eine klare Antwort: The Last of Us Part 3 ist aktuell nicht in Entwicklung. Das hat Neil Druckmann, Präsident von Naughty Dog, in einem Interview mit Comicbook.com deutlich gemacht. Stattdessen liegt der volle Fokus des Studios auf Intergalactic: The Heretic Prophet.

Was hat Druckmann genau gesagt? Für Neil Druckmann fühlt sich jedes Spiel wie sein letztes an – diese Haltung hat er schon beim ersten The Last of Us verfolgt. Deshalb endete das Spiel bewusst mit einem starken Abschluss. Auch bei Uncharted 4 war seine Herangehensweise ähnlich: Geschichten sollen abgeschlossen sein, ohne künstlich verlängert zu werden. Diese kreative Philosophie zieht sich durch alle Naughty Dog-Werke der jüngsten Zeit.

Heißt das, es wird nie The Last of Us Part 3 geben?

Nicht unbedingt – aber aktuell gibt es kein Konzept, kein Team, keine Planung für ein drittes Hauptspiel. Laut Druckmann ist die Geschichte der Serie in sich geschlossen. Naughty Dog hat also keinerlei Druck von Sony, eine Fortsetzung zu erzwingen. Stattdessen genießt das Studio kreative Freiheit. Und genau die nutzt es gerade für ein ganz anderes Projekt.

Was ist dieses „Intergalactic“?

Intergalactic: The Heretic Prophet ist der nächste große Titel von Naughty Dog. Viel ist dazu noch nicht bekannt, aber das Projekt scheint komplett neu zu sein – kein Spin-off, kein Franchise, sondern ein frisches Universum. Druckmann verriet, dass er sich zu 100 Prozent auf dieses Spiel konzentriert. Ob es eher ein Sci-Fi-Epos oder ein philosophisches Abenteuer wird, bleibt abzuwarten.

The Last of Us ist eine der erfolgreichsten und bekanntesten Spielereihen überhaupt. Mit der gefeierten Serie auf HBO und Millionen verkauften Spielen wäre ein dritter Teil kommerziell extrem lukrativ. Doch Naughty Dog entscheidet sich bewusst gegen schnelle Gewinne – und für kreative Integrität.

Gibt es trotzdem Hoffnung?

Klar! Auch wenn Druckmann Part 3 nicht plant, hat er nie ausgeschlossen, dass es irgendwann weitergeht. Er betonte lediglich, dass momentan nichts in Arbeit sei. Und wenn Naughty Dog doch eine neue Geschichte findet, die erzählenswert ist, könnten die Lichter in Jackson vielleicht doch wieder angehen. Du musst dich wohl noch lange gedulden, wenn du auf eine Fortsetzung hoffst.

Vielleicht bringt Intergalactic eine ganz neue Erfahrung, die dich genauso fesseln wird wie The Last of Us. Naughty Dog hat schon mehrfach bewiesen, dass sie emotionale, starke Storytelling-Games erschaffen können – auch ganz ohne bekannte Gesichter. The Last of Us Part 3 liegt aktuell auf Eis. Neil Druckmann will keine halben Sachen machen – und das ist vielleicht auch gut so.