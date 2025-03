The Last of Us Season 2 Trailer bricht HBO-Rekorde – Fans im Ausnahmezustand!

Der offizielle Trailer für The Last of Us Season 2, der am Samstag auf der SXSW vorgestellt wurde, hat HBO-Zuschauerrekorde gebrochen. Laut Warner Bros. Discovery (via Deadline) wurde der Trailer innerhalb von drei Tagen 158 Millionen Mal auf verschiedenen Plattformen angesehen – ein Rekord für HBO/Max-Originalproduktionen. Der Trailer übertraf auch die bisherigen Trailer der Serie um mindestens 160 %.

Die Serie hat bereits in der Vergangenheit mit beeindruckenden Zuschauerzahlen für Aufsehen gesorgt. Die erste Staffel war die zweiterfolgreichste HBO-Premiere des letzten Jahrzehnts nach House of the Dragon und verzeichnete das größte Wachstum von der Pilotfolge zur zweiten Folge, als sie in den USA 5,7 Millionen Zuschauer erreichte. Laut WBD haben die Folgen der ersten Staffel in den USA bisher durchschnittlich 32 Millionen Zuschauer angezogen, was etwa dem Vierfachen des Finales der ersten Staffel entspricht, das mit 8,2 Millionen Zuschauern einen Rekord aufstellte.

Die Vorfreude auf die zweite Staffel von The Last of Us ist groß. Die sieben Folgen umfassende Staffel startet am 13. April 2025 auf HBO Max, das Finale ist für den 25. Mai 2025 geplant.

Trailer zu The Last of Us Season 2 löst einen Hype im Netz aus

Die neue Staffel adaptiert einen Teil der Handlung von The Last of Us Part II, wobei weitere Teile in zukünftigen Staffeln folgen werden (Showrunner Craig Mazin sagte, es gebe Material für mindestens eine oder zwei weitere Staffeln). Neil Druckmann, der Schöpfer des Franchise, erklärte, dass es einige Abweichungen von der Vorlage geben wird, die bald auch auf dem PC verfügbar sein wird, wenn The Last of Us Part II Remastered am 3. April 2025 erscheint.

Druckmann äußerte kürzlich, dass ein dritter Teil der Spieleserie möglicherweise nie erscheinen wird, und seine Begeisterung für das neue Sci-Fi-Projekt von Naughty Dog deutet in diese Richtung. Allerdings könnten die Zuschauerzahlen, wenn sie sich bestätigen, Sony dazu bewegen, ein weiteres Spiel in Auftrag zu geben.

Worum wird es in der zweiten Staffel gehen?

Die zweite Staffel spielt etwa fünf Jahre nach dem Finale der ersten Staffel, in der Joel (Pedro Pascal) mit den Konsequenzen seiner Rettung von Ellie (Bella Ramsey) zu kämpfen hat. Weitere zurückkehrende Charaktere sind Joels Bruder Tommy (Gabriel Luna) und Maria (Rutina Wesley). Neue Charaktere sind unter anderem Kaitlin Dever als Abby, Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse, Tati Gabrielle (auch Hauptdarstellerin in Naughty Dogs kommendem Spiel) als Nora und Jeffrey Wright als Dixon, der seine Rolle aus dem Spiel wieder aufnimmt.

Quelle: youtube.com via Max