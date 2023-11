The Last of Us Part 2 Remastered: Neuerungen für die PS5

Irgendwann erhoffte man sich nach 3 Jahren den Multiplayer-Modus als eigenständiges Spiel von The Last of Us Part 2. Naughty Dog bzw. Sony Interactive Entertainment (SIE) scheinen jedoch andere Pläne zu haben. Naughty Dog bestätigte “The Last of Us Part 2 Remastered”. Die PS5-Version des PS4-Hitspiels soll nicht nur technische Verbesserungen bringen, sondern auch eine neuen “Roguelike-Überlebensmodus” und drei verloren geglaubte Levels beinhalten.

Laut der offiziellen Beschreibung erwartet uns folgendes:

Optimierte PS5-Features “The Last of Us Part II Remastered”, exklusiv für die PS5 entwickelt, bringt das ursprüngliche PS4-Spiel auf ein ganz neues Niveau, laut Naughty Dog.

Zahlreiche visuelle Verbesserungen erwecken die faszinierende und gefährliche Welt zum Leben.

Der Fidelity-Modus präsentiert die Grafik in 4K, um eine beeindruckende visuelle Leistung zu liefern.

Verbesserte Ladezeiten ermöglichen schnelleren Einstieg ins Spielgeschehen.

Umfassende Integration des DualSense™ Wireless-Controllers für ein intensiveres Spielerlebnis.

The Last of Us Part 2 Remastered bekommt Roguelike-Modus

No Return – Ein erbarmungsloser Überlebensmodus: Erlebe die packenden Kämpfe von The Last of Us Part II in einem brandneuen Modus! Überlebe so lange wie möglich in einer Abfolge zufälliger Begegnungen. Spiele als freischaltbare Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten, einige davon neu in der The Last of Us-Reihe, und stelle dich fesselnden Bosskämpfen.

Neue Spielmöglichkeiten Tauche tiefer in dieses beliebte Abenteuer ein und entdecke, wie das Originalspiel entstand:

Erkunde mit “Lost Levels” frühe Entwicklungsstufen von drei neuen Levels, die im Original nicht vorhanden waren.

Genieße Stunden an Entwicklerkommentaren und erhalte Einblicke in die Entstehung des Spiels.

Nutze das Guitar Free Play, um musikalische Talente zu entfalten und verschiedene Instrumente freizuschalten.

Neuer Speedrun-Modus* für spannende Herausforderungen und das Teilen von Bestzeiten.

Barrierefreiheitsfunktionen, wie beschreibendes Audio** und Sprachvibrationen, wurden ebenfalls ergänzt. • The Last of Us Part II Remastered bietet zusätzlich neue freischaltbare Charakter- und Waffen-Skins für Ellie und Abby.

Wann erscheint es? Naughty Dog hat offiziell den Trailer und das Erscheinungsdatum für The Last of Us Part 2 Remastered enthüllt, das den 19. Januar 2024 als Veröffentlichungsdatum bestätigt.