The Last of Us: Neue Special Edition für PS5 in Arbeit – Fans rätseln

Ein neues The Last of Us-Bundle für die PlayStation 5 (PS5) könnte bald angekündigt werden. Laut dem bekannten Insider billbil-kun (via Dealabs.com) steht eine Special Edition eines physischen PS5-Spiels aus der The Last of Us-Reihe kurz vor der Enthüllung.

Bisher gibt es keine offiziellen Details zum Inhalt dieser Sonderedition, doch einige Informationen sind bereits durchgesickert:

Werbung

Preis: 109,99 € (Europa) / 119,99 $ (Nordamerika)

109,99 € (Europa) / 119,99 $ (Nordamerika) Erscheinungszeitraum: Die Ankündigung und Vorbestellungen sollen innerhalb der nächsten zwei Monate starten.

The Last of Us-Bundle für PS5: Welche Inhalte sind möglich?

Die große Frage ist, was genau diese Special Edition beinhalten wird. Die Community spekuliert über verschiedene Möglichkeiten:

The Last of Us Part I & Part II Bundle: Viele Fans halten es für wahrscheinlich, dass Sony einfach ein Kombi-Paket aus The Last of Us Part I und Part II veröffentlicht – möglicherweise mit zusätzlichen digitalen Extras wie Artbooks oder Soundtracks. Begleitmaterial zur HBO-Serie: Da die zweite Staffel der The Last of Us-Serie 2025 erscheint, könnte die Special Edition zusätzlich eine Blu-ray der ersten Staffel oder exklusive Serien-bezogene Inhalte enthalten. Tommy-Spin-off oder neue Inhalte: Einige spekulieren, dass Sony einen neuen DLC oder ein eigenständiges Spin-off veröffentlichen könnte – ähnlich wie Uncharted: The Lost Legacy oder Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Ein Spiel rund um Tommy wäre eine interessante Ergänzung, erscheint jedoch eher unwahrscheinlich. Angeblich arbeitet Naughty Dog an einem weiteren Spiel, neben Intergalactic. Steelbook und Sammler-Extras: Falls es sich nur um eine Neuveröffentlichung der beiden Hauptspiele handelt, könnte Sony die Special Edition mit einem neuen Steelbook, exklusiven PSN-Avataren oder einer Firefly-Patch-Nachbildung aufwerten.

Teures TLoU-Bundle für Hardcore-Fans?

Sollte es sich tatsächlich nur um ein Bundle aus The Last of Us Part I & II handeln, könnte der Preis für einige Fans zu hoch erscheinen – vor allem, da beide Spiele regelmäßig rabattiert erhältlich sind. Falls jedoch neue Inhalte oder Sammler-Extras dabei sind, könnte diese Edition für Hardcore-Fans ein echtes Highlight werden.

Die offizielle Ankündigung dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die zweite Staffel der HBO-Serie startet am 13. April. Einen passenderen Zeitpunkt für ein neues physisches The Last of Us-Bundle wird es wohl nicht geben. TLoU 2 Remastered erscheint am 3. April. The Last of Us Part II Remastered für PS5 bekommst du u.a. auf Amazon.de für 60,46 Euro* (AT Preis).