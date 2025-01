The Last of Us 2 am PC: Warum du einen PSN-Account brauchst

Wann erscheint The Last of Us Part 2 Remastered für den PC? Die beliebte Fortsetzung der preisgekrönten Serie wird ab dem 3. April 2025 erstmals auf dem PC spielbar sein. Damit folgt Sony dem Erfolg von The Last of Us Part 1, das bereits 2022 für PC-Spieler veröffentlicht wurde. Doch es gibt eine Bedingung, die nicht alle Fans begeistert: Du benötigst einen PlayStation Network (PSN)-Account, um das Spiel zu starten – wie auch schon bei vielen anderen PlayStation Studios-Titeln davor.

Die offizielle Steam-Seite hat es klar formuliert: Um The Last of Us Part 2 Remastered spielen zu können, musst du deinen bestehenden PSN-Account mit deinem Steam-Profil verknüpfen oder einen neuen erstellen. Klingt simpel, oder? Doch für viele PC-Spieler ist diese Anforderung ein Ärgernis. Denn warum sollte man für ein Einzelspieler-Erlebnis einen Account für ein Konsolennetzwerk brauchen?

Warum besteht Sony auf diese Verbindung?

Sony möchte mehr PC-Spieler in sein PlayStation-Ökosystem holen – das liegt auf der Hand. Ein PSN-Account bietet Funktionen wie Cross-Play oder Netzwerkübergreifende Features. Doch gerade bei einem Spiel wie The Last of Us Part 2, das sich fast ausschließlich auf Singleplayer-Inhalte konzentriert, erscheint diese Regelung etwas überzogen.

Ein ähnlicher PSN-Zwang sorgte bei früheren PC-Ports wie Helldivers 2 bereits für Aufregung. Damals war der Protest der Community so laut, dass Sony die Account-Bindung noch vor der Einführung rückgängig machte. Es bleibt abzuwarten, ob die Fans dieses Mal ebenfalls Gehör finden werden.

Ist ein PSN-Account wirklich ein Problem?

Grundsätzlich ist ein PSN-Account kostenlos und schnell erstellt. Doch für einige Spieler bleibt der Aufwand ein unnötiger Stolperstein. Zusätzlich gibt es Regionen, in denen das PlayStation Network gar nicht verfügbar ist. Für Spieler aus diesen Ländern könnte der PSN-Zwang das Spiel schlicht unspielbar machen.

Sony will seine Präsenz auf dem PC ausbauen, doch solche Einschränkungen könnten potenzielle Kunden abschrecken. Während viele Fans sich freuen, die Abenteuer von Ellie endlich auch auf dem PC erleben zu können, könnte die PSN-Pflicht einigen die Vorfreude verderben. Immerhin handelt es sich um eines der besten narrativen Spiele, die jemals erschienen sind. Unser Manuel sagte über das Spiel im Review: „Immer wenn man glaubt, dass schon alles im Spiel gesagt und getan worden wäre, der wird des Öfteren überrascht werden. Eines der besten Spiele unserer Zeit. Pflichtkauf!“