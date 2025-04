Nintendo Switch 2: Warum sie fast „Super Nintendo Switch“ hieß

Die Enthüllung der Nintendo Switch 2 am 2. April brachte viele spannende Details – von der Hardware bis hin zum Preis. Doch eine Überraschung war besonders kurios: Nintendo hatte ursprünglich erwogen, die neue Konsole „Super Nintendo Switch“ zu nennen.

Warum nicht „Super Nintendo Switch“?

In einem Entwicklerinterview auf der offiziellen Nintendo-Website sprachen die Entwickler Kouichi Kawamoto, Takuhiro Dohta und Tetsuya Sasaki über die Namensfindung der neuen Konsole. Dabei verrieten sie, dass der Name „Super Nintendo Switch“ ernsthaft zur Debatte stand. Der Name tauchte bereits 2021 im Internet auf. So abwegig waren die Gerüchte also nicht!

Der Grund, warum sich Nintendo letztendlich dagegen entschied, liegt in der Geschichte:

„Das Super Nintendo Entertainment System (SNES) konnte keine NES-Spiele abspielen. Da die Switch 2 aber abwärtskompatibel zur Switch 1 ist, fühlte sich dieser Namensansatz nicht richtig an.“

Stattdessen wollte Nintendo, dass sich Spieler nicht auf technische Details konzentrieren, sondern die neue Konsole einfach als den nächsten Schritt in der Switch-Ära betrachten. Das Ergebnis: „Nintendo Switch 2“. Der Name ist übrigens seit September 2024 im Umlauf, nachdem Gerüchte vorangegangen sind.

Ein Name mit Geschichte

Der Name „Super Nintendo Switch“ hätte eine nostalgische Verbindung zum SNES geschaffen – einer der erfolgreichsten Nintendo-Konsolen aller Zeiten. Doch letztendlich entschied sich Nintendo für eine klare, logische Fortsetzung des Namens, die die Verbindung zur Original-Switch betont. Immerhin wollte man auch den Fehler der Wii U vermeiden, die sich kaum mit der Wii unterscheiden lies für viele Casual-Gamer. Mit der „2“ im Namen hat Nintendo vieles richtig gemacht. So simpel der Name auch ist.

Mit der heutigen Präsentation hat Nintendo viele Fan-Herzen höher schlagen lassen. Selbst Details zum Switch 2 Pro-Controller klingen vielsprechend. Neue Spiele wie das neue 3D-Donkey Kong machen Laune auf mehr. Allerdings fehlte ein neues 3D Super Mario, dass anscheinend noch länger benötigt. Immerhin gab es immer wieder Gerüchte darüber. Heute fehlte es. Dafür bekommen wir endlich GameCube-Spiele wie das legendäre The Wind Waker für die Switch 2.

Nintendo fährt erst jetzt richtig die Maschinerie für die Switch 2 hoch. In den kommenden Wochen könnten noch viele Details und Spiele enthüllt werden, die wir am 5. Juni freudig entgegen nehmen könnten.