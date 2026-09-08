Nintendo bringt die erste Switch 2-Sonderedition, allerdings ohne Ocarina of Time-Bundle

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo Switch 2 bekommt ihre erste richtige Sonderedition. Nintendo hat während der heutigen Zelda-Direct die The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition vorgestellt. Die Sonderausgabe der aktuelle Nintendo-Konsole erscheint am 29. Oktober 2026 und damit genau eine Woche vor dem neuen The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Nintendo hat diesmal nicht einfach nur ein Spiel mit der normalen Hardware gebündelt. Joy-Con 2, Konsole und Dock bekommen ein eigenes Zelda-Design.

Selbst die Joy-Con 2 bekommen ein Zelda-Design

Die beiden Joy-Con 2 sind in Türkis gehalten und mit mehreren Zelda-Mustern versehen. Rund um die Analogsticks setzt Nintendo goldene Akzente, auf dem linken Controller sitzt außerdem ein Triforce. Auch die Rückseite der Switch 2 bekommt ein großes Triforce-Muster in Gold und Grau. Am Dock zieht sich das Design weiter. Dort dominiert ebenfalls ein großes goldenes Triforce.

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Wer aufgrund des Termins auf ein Bundle mit dem neuen Ocarina of Time gehofft hat, sollte aufpassen. Ein Spiel gehört nicht zum Lieferumfang. Enthalten sind die speziell gestaltete Switch 2, beide Joy-Con 2 samt Schlaufen, das Dock, der Joy-Con-Grip, Netzteil, USB-C-Kabel und HDMI-Kabel. Das neue Ocarina of Time muss separat gekauft werden.

In Japan kostet die Zelda-Konsole 62.980 Yen inklusive Steuern. Einen offiziellen Preis für Österreich oder Deutschland hat Nintendo bislang noch nicht genannt.

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Passender Pro Controller und Tasche kommen ebenfalls

Nintendo bringt am selben Tag noch zwei passende Zubehörteile auf den Markt. Der Nintendo Switch 2 Pro Controller Zelda 40th Anniversary Edition (Titelbild) setzt auf Schwarz, Türkis und Gold. Ein großes Triforce zieht sich über die Vorderseite. In Japan wird zusätzlich ein Display-Ständer mitgeliefert. Dazu kommt ein eigenes Carrying Case mit Bildschirm-Schutzfolie und Zelda-Design.

Beide Produkte erscheinen ebenfalls am 29. Oktober 2026. Europäische Preise stehen noch aus. Die Sonderedition kommt damit unmittelbar vor einem der wichtigsten Zelda-Releases des Jahres. The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November exklusiv für Nintendo Switch 2.

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