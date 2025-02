Switch 2: Neuer Leak zu potenziellen 3D Mario-Spiel

Das erste 3D Mario-Spiel für die Nintendo Switch 2 soll angeblich Levels enthalten, die auf dem Super Mario Bros. Movie basieren. Es wird erwartet, dass das Spiel Anfang April 2025 während der nächsten Nintendo Direct-Präsentation zur Switch 2 angekündigt wird. Nach jahrelangen Spekulationen und Gerüchten hat Nintendo am 16. Januar 2025 endlich die Switch 2 vorgestellt. Der zweiminütige Enthüllungstrailer zeigte hauptsächlich das Design und die Funktionen des neuen Geräts.

Auf der Softwareseite wurde lediglich ein kurzer Blick auf ein neues Mario Kart-Spiel gewährt. Die Liste der kommenden Exklusivtitel für die Konsole bleibt jedoch ein Rätsel. Fans und Experten sind sich sicher, dass ein neues 3D Mario-Spiel für die Switch 2 nur eine Frage der Zeit ist, insbesondere da Super Mario Odyssey nun schon acht Jahre alt ist. Mr. Nintendad, eine beliebte Nintendo-Seite, hat kürzlich einige angebliche Details über das neue Spiel veröffentlicht.

Werbung

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mr. Nintendad (@mr.nintendad)

3D Mario-Spiel im Launch-Lineup für die Nintendo Switch 2

Demnach wird das nächste 3D Mario-Spiel Level enthalten, die auf dem Super Mario Bros. Movie basieren. Ein Beispiel für solch ein Level ist eine Szene in Brooklyn, New York. Wie stark sich das kommende Spiel am Animationsfilm von 2023 orientieren wird, ist unklar. Angesichts Nintendos Tradition, Spiele mit einer großen Vielfalt an Levels zu liefern, könnte jedoch nur ein kleiner Teil des neuen Mario-Titels direkt auf dem Film basieren, selbst wenn die Gerüchte wahr sind.

Werbung

Zusätzlich zu den Spekulationen gibt es Hinweise darauf, dass das erste 3D Mario-Spiel für die Switch 2 noch vor Ende 2025 erscheinen könnte. Ob dieses heiß erwartete Spiel jedoch Teil des Launch-Lineups sein wird, ist unklar. Der letzte originale Titel der Hauptreihe, das Switch-exklusive Super Mario Odyssey, erschien im Oktober 2017, etwa sieben Monate nach dem Start der Konsole. Ein Nintendo Direct, das sich auf die Switch 2 konzentriert, ist für den 2. April 2025 geplant.

Nintendo hat versprochen, an diesem Tag weitere Details zur neuen Konsole zu enthüllen, aber es ist nicht bekannt, ob der Fokus auf den Funktionen der Konsole, den Spielen oder beidem liegen wird. Da jedoch weltweit im Frühjahr Preview-Events geplant sind, bei denen Fans einige Switch 2-Titel ausprobieren können, ist anzunehmen, dass einige Spiele während der Direct-Sendung am 2. April angekündigt werden.

Das letzte bestätigte Switch 2-Preview-Event ist für Anfang Juni geplant, was darauf hindeutet, dass die Konsole selbst zwischen Juni und November 2025 auf den Markt kommen könnte.

Quelle: instagram.com via @mr.nintendad

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!