Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo Switch 2 könnte gleich zwei bekannte Marken zurückbekommen. Ein neuer Leak spricht von einem vollständig neuen Super Smash Bros. und der Rückkehr von Nintendogs.

Die Informationen stammen vom YouTube-Creator malo932, dessen Kommentare in den vergangenen Monaten mehrfach wegen Nintendo-Leaks aufgefallen sind. Wie VICE berichtet, hatte der Account unter anderem die beiden Nintendo Direct-Präsentationen am 8. und 9. September bereits vor ihrer offiziellen Ankündigung genannt.

Es soll kein Super Smash Bros. Ultimate für Switch 2 werden

Beim nächsten Super Smash Bros. soll Nintendo offenbar mehr planen als eine technisch verbesserte Version von Super Smash Bros. Ultimate. Auf die Frage, ob Ultimate eine eigene Switch 2-Version bekommt, antwortete malo932 laut VICE sinngemäß, dass stattdessen ein neues Smash Bros. in Arbeit sei. Weitere Informationen fehlen. Es gibt weder einen Namen noch Angaben zu Charakteren, Entwickler oder Release. Auch die Beteiligung von Masahiro Sakurai ist nicht bestätigt.

Super Smash Bros. Ultimate erschien 2018 für Nintendo Switch und ist weiterhin eines der erfolgreichsten Spiele der Konsole. Bis Ende Juni 2026 wurden laut Nintendo weltweit 38,14 Millionen Exemplare verkauft. Auf der Switch 2 ist Ultimate dank Abwärtskompatibilität bereits spielbar. Laut dem neuen Gerücht soll Nintendo trotzdem an einem echten Nachfolger arbeiten.

Nintendogs könnte nach 15 Jahren zurückkehren

Noch überraschender wäre die zweite Behauptung. malo932 schrieb bereits im August über eine weitere vergessene Nintendo-Reihe und ergänzte seinen Kommentar mit Hinweisen auf Bellen und Hunde. Einen Namen nannte der Nutzer nicht, die Anspielung wird jedoch als Hinweis auf Nintendogs verstanden.

Der letzte große Teil, Nintendogs + Cats, erschien 2011 für Nintendo 3DS. Das ursprüngliche Nintendogs war auf Nintendo DS ein enormer Erfolg. Nintendo nennt für das Spiel weltweit 23,96 Millionen verkaufte Exemplare. Damit gehörte es zu den erfolgreichsten DS-Spielen überhaupt. Trotzdem bekam die Serie weder auf Wii U noch auf Nintendo Switch einen neuen Ableger. Ein Comeback auf Switch 2 würde damit eine Pause von rund 15 Jahren beenden.

Der Leaker nennt noch weitere Nintendo-Spiele

Bei Smash Bros. und Nintendogs soll es nicht bleiben.

malo932 behauptet außerdem, Nintendo arbeite an:

einem neuen 3D-Mario für 2027,

einem neuen Wario Land, möglicherweise ebenfalls für 2027,

und einem Super Metroid Remake, das angeblich bereits weit fortgeschritten ist.

Auch diese Spiele sind nicht bestätigt. Der Account bekam zuletzt mehr Aufmerksamkeit, nachdem einzelne frühere Aussagen tatsächlich eintrafen. Dazu gehören insbesondere die Termine für die beiden Nintendo-Präsentationen im September. Das macht die neuen Behauptungen interessanter, aber noch lange nicht offiziell.

Am 09. September steht die nächste Nintendo Direct an

Lange müssen wir zumindest nicht auf die nächste Gelegenheit für mögliche Ankündigungen warten. Nintendo veranstaltet am Mittwoch, 9. September 2026 um 16:00 Uhr eine neue Nintendo Direct. Die Präsentation dauert laut Nintendo rund 45 Minuten und konzentriert sich auf Spiele, die im kommenden Winter für Nintendo Switch 2 erscheinen.

Bereits einen Tag zuvor findet am 08. September die große The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct statt. Ob Super Smash Bros. oder sogar Nintendogs schon diese Woche auftauchen, behauptet der Leak allerdings nicht. Bis Nintendo selbst etwas zeigt, bleiben beide Spiele ein Gerücht.

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