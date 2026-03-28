Zelda-Remake, Star Fox und 3D Mario – Nintendo-Gerüchte überschlagen sich

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Im Release-Kalender von Nintendo sieht es zurzeit etwas mager aus. Mit Pokémon Pokopia, einem Crafting-Spin-off der beliebten Sammelmonster, gelang kürzlich der erste Verkaufsschlager des Jahres. Beim Blick auf das Restjahr 2026 hält sich der Traditionskonzern aus Japan aber bedeckt. Im April steht die Lebenssimulation Tomodachi Life an, im Mai ist ein Yoshi-Spiel in 2D geplant. Beide wurden bereits im Vorjahr enthüllt. Geht es nach Leakern, könnten jedoch bald große Überraschungen anstehen.

Podcaster NatetheHate will nämlich sowohl von einem neuen Ableger von Star Fox als auch von einem Remake von Zelda: Ocarina of Time wissen, die beide noch 2026 für Switch 2 erscheinen sollen. Kurz nach den Aussagen des Leakers haben andere Insider die Informationen bestätigt (via IGN).

Werbung

Star Fox hatte zuletzt eine lange Verschnaufpause. Der letzte Railshooter mit dem tierischen Kommando erschien vor zehn Jahren für die Wii U. Dort war Star Fox Zero kein besonders großer Kritikerliebling, weil die Steuerung für viele zu verkopft war. Der neue Teil soll sich den Insidern zufolge wieder klassisch spielen. Für ein Comeback spräche der Auftritt des Weltraum-Maskottchens im Super Mario Galaxy Film, der die Verkaufszahlen eines neuen Spiels ankurbeln könnte.

Zelda: Ocarina of Time soll Remake bekommen – Mario muss warten

Zelda: Ocarina of Time zählt zu den größten Nintendo-Klassikern überhaupt. Seinerzeit machte es wesentliche 3D-Spielmechaniken populär, beispielsweise Kämpfe mit Lock-on-Systemen, und überzeugte mit seiner Atmosphäre. Inzwischen hat das N64-Spiel weit über 25 Jahre auf dem Buckel, auch die grafisch aufpolierte Variante für 3DS ist inzwischen 15 Jahre alt. Geht es nach den vermeintlichen Leaks, soll es sich bei der neuen Version um ein vollständiges Remake handeln, statt nur um ein Remaster.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dauert es allerdings noch ein wenig bis zum nächsten Jump ‘n’ Run mit Mario. Das nächste 3D-Spiel mit Nintendos Klempner sei angeblich erst für 2027 geplant. Damit würde sich der erwartete Nachfolger von Super Mario Odyssey zu Pokémon Wind und Welle gesellen, für das kürzlich ein offizielles Release-Datum im nächsten Jahr enthüllt wurde. Darüber hinaus deutete der Podcaster Neufassungen von Switch Sports und Pikmin 4 an.

Werbung

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!