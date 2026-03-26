Tomodachi Life überrascht mit Gratis-Demo – du kannst das Switch-Spiel schon jetzt spielen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nintendo bringt eine der ungewöhnlichsten Lebenssimulationen zurück. Mit Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden erscheint im April ein neuer Teil der Reihe für die Nintendo Switch – und schon jetzt kannst du das Spiel ausprobieren.

Denn im Nintendo eShop ist überraschend eine kostenlose Demo-Version erschienen, die dir einen ersten Blick auf das bizarre Insel-Leben mit Miis ermöglicht.

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Demo lässt dich schon deine eigene Insel starten

Die Demo trägt den Namen „Welcome Version“ und bietet bereits einige zentrale Features des Spiels. Du kannst eigene Mii-Charaktere erstellen, sie auf einer Insel leben lassen und beobachten, wie sie miteinander interagieren.

Das Grundprinzip bleibt dabei typisch Tomodachi Life. Du erschaffst Miis – etwa Freunde, Familie oder bekannte Persönlichkeiten – und schaust zu, wie sich ihr Alltag entwickelt. Sie können Freundschaften schließen, Streit haben oder überraschende Beziehungen eingehen.

Statt klassischer Missionen lebt das Spiel vor allem von den vielen kleinen Geschichten, die sich zwischen den Figuren ergeben.

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YouTube-Video

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Fortschritt wird in die Vollversion übernommen

Dein Fortschritt geht nicht verloren.

Wenn du später die Vollversion kaufst, kannst du deine gespeicherten Daten übernehmen und direkt weiterspielen, ohne neu anfangen zu müssen.

Nintendo hat außerdem eine kleine Belohnung eingebaut. Wer die Demo komplett abschließt, erhält ein Hamsterkostüm für seine Miis, das ebenfalls in die Vollversion übertragen werden kann.

Solche Bonus-Items sind typisch für Demo-Versionen von Nintendo-Spielen und sollen Spieler motivieren, die Testversion wirklich bis zum Ende zu spielen.

Release des Spiels steht kurz bevor

Die Demo erscheint nur wenige Wochen vor dem eigentlichen Launch. Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden soll am 16. April 2026 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen.

Damit kehrt die Reihe nach über zehn Jahren zurück. Der letzte internationale Teil der Serie erschien 2013 für den Nintendo 3DS und entwickelte sich schnell zu einem Kultspiel unter Nintendo-Fans.

Auch das neue Spiel setzt wieder auf die Mischung aus Lebenssimulation, Humor und ungewöhnlichen Situationen, für die die Reihe bekannt ist.

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