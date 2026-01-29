Nintendo Direct: Neue Details zu Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo hat heute eine neue Nintendo Direct-Präsentation veröffentlicht, welche sich vollends einem der skurrilsten Franchises des japanischen Unternehmens widmete: dem neuen Teil von Tomodachi Life mit dem Untertitel Wo Träume wahr werden. Aber nicht nur die Inhalte und Neuerungen wurden gezeigt. Auch ein Veröffentlichungsdatum wurde genannt. Der Titel soll am 16.04.2026 als Nintendo Switch Version erscheinen.

Die Nintendo Direct

Die heutige Nintendo Direct dauerte ganze 23 Minuten und lieferte konkrete Informationen des Lebens-Simulationsspiels. So wurden Spielszenen, Gameplay-Einblicke und Inhalte gezeigt. Aber mach dir am besten selber ein Bild davon:

Timestamp: 28:42

Die Miis sind zurück!

Seit dem neuen Design der Charaktere in Nintendo Switch Sports glaubte man, dass die Miis, der Vergangenheit angehörten. Dem ist weit gefehlt. Der Trailer zeigt soziale Interaktionen zwischen Miis auf der bunten Insel. Neue Features sollen das Spielerlebnis noch intensiver machen.

Neue Beziehungsformen

Neu ist auch, dass das Geschlecht als nicht-binär gewählt werden kann und man vielfältige Beziehungsformen schaffen kann. Im ersten Tomodachi Life awar das noch nicht möglich. Ein Thema bei welchem sich Nintendo immer verdeckt hielt. Schließlich dementiert man sogar eine Romanze zwischen Super Mario und Prinzessin Peach. Weswegen Mario die Prinzessin nur aus platonischen Gründen immer wieder rettet.

Tomodachi Life

Das erste Tomodachi Life ist im Jahr 2013 auf dem Nintendo 3DS erschienen hat 6,72 Millionen Einheiten verkauft und hat mit dem 11. Platz nicht ganz die Top Ten erreicht. Allerdings tummeln sich in diesen große etablierte Nintendo Franchisen wie Super Mario oder Pokémon.

Warum ein Switch Titel?

Das der Titel als Nintendo Switch Version erscheint, hat den Grund, dass man die 150 Millionen Besitzer der Konsole zum Kauf animieren möchte. Nach Animal Crossing und Miitopia gibt es schließlich dort eine Spielerschaft, die sich für die Lebenssimulation Tomodachi Life begeistern lassen könnte.

Wir sind schon sehr gespannt, welche weiteren Überraschungen Nintendo für uns in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden geplant hat.

Quelle: youtube.com via NintendoDE

