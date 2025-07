ManuelEvery shooting star you see at night is a racer falling off rainbow road.

Nintendo hat via der Nintendo App nun offiziell bekannt gegeben, dass Super Mario und Prinzessin Peach nur Freunde seien. Dies kommt überraschend, da Super Mario seit Dekaden die Prinzessin befreit und dabei oft Herzchen und Küsschen ausgetauscht worden waren. Wurden wir die ganzen Jahre nur getäuscht?

Nintendo schockiert die Videospielwert!

Vor ein paar Tagen hat Nintendo über deren App Nintendo Today! die Videospielwelt schockiert. Die Prinzessin des Pilzkönigreiches und der italienische Klempner seien nur Freunde. Genauer gesagt gute Freunde. Es wurde noch hinzugefügt, dass beide sich gegenseitig aushelfen, wenn auch immer sie können:

Gesten der Freundschaft?

Wir sind alle mehrmals Zeugen geworden wie die Prinzessin Mario als Dank auf die Backe oder Nase geküsst hat, was Mario jedes mal rot anliefen ließ. Ebenso hat Mario immer wieder einen Kuchen gebacken bekommen. Nintendo zeigte nie eindeutig was Sache war. Es wurde aber auch nie dementiert. Alles hatte so ausgesehen. Bis jetzt zumindest. Aber warum sonst sollte Mario über mehrere Welten alle seine Extra-Leben riskieren?

Super Mario Odyssey machte es vor!

Es war vermutlich in Mario Odyssey das erste mal, dass die Prinzessin keine romantische Geste zeigte. Darin hatten sowohl Super Mario als auch Bowser eine Abfuhr der Prinzessin erhalten. Wir waren damals genau so überrascht wie Super Mario. Schließlich gab es als Belohnung immer ein Küsschen. Damals hatten wir noch gelacht, aber offenbar ist die Situation im Pilzkönigreich komplexer als wir uns je vorgestellt hätten.

Was ist mit Zelda und Link?

Nachdem die Dinge im Pilzkönigreich doch anders sind als wir dachten. Müssen wir uns auch über die Beziehungsstati in Hyrule Gedanken machen. Die englische Synchronsprecherin von Zelda Patricia Summerset hat einmal in einem Interview bestätigt, dass Link und Zelda in einer Beziehung wären. Am nächsten Tag folgte aber bereits ein Statement, dass damit nicht gesagt worden wäre, dass die zwei verliebt wären.

Nichts ist wie es scheint bei Nintendo. Nicht nur, dass man sich dort während der Entwicklungszeit sich nicht in die Karten schauen lässt. Womöglich sind Luigi und Daisy auch nur Freunde. Wobei eine Freundschaft auch nichts schlechtes ist. Wir sind gespannt für wen sich die Prinzessin eines Tages entscheiden wird. Bower und Super Mario hoffen weiter.

