Super Mario Bros.: So würde die Prinzessin heute aussehen, hätte sich Nintendo an dessen Vorlage gehalten.

Nachdem sich Nintendo bei Donkey Kongs Design zu seinem ursprünglichen Aussehen orientiert hat, hat ein Super Mario Fan Prinzessin Peach nach ihrer originalen Pixel-Vorlage aus Super Mario Bros. (1985) designt. Das Design kann sich sehen lassen!

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. (1985) war der Beginn der bis heute andauernden Super Mario Ära. Jumpman bekam schon in Mario Bros. (1983) einen Namen und einen Bruder. Hier kamen nun etliche Powerups, sowie Gegner hinzu. Allen voran der ewige Erzfeind Bowser. Auch die Gegner Goombas, Koopas, Piranha Pflanzen, Cheep Cheeps oder die Hammerbrüder hatten ihren Debutauftritt. Auf der guten Seite gab es ab nun Toads, sowie eine Prinzessin zu retten: Prinzessin Peach.

Prinzessin Peach

Die von Bowser entführte Prinzessin Peach sah aber in diesem Spiel ganz anders aus. Während Super Mario aufgrund seiner limitierten Pixelanzahl beispielsweise tatschlich so seinen berühmten Schnauz bekam, hat man sich nicht so nah am originalen Pixeldesign orientiert. Sodass man heute das Pixeldesign als befremdlich erachten hat ein Fan dieses Design aufgegriffen und sich daran beim Zeichnen orientiert. Dabei ist das Ergebnis nicht uninteressant geworden.

Das Neudesign von Donkey Kong

Also vor ein paar Monaten der erste Trailer zu Mario Kart World kam, war die Welt schockiert: Donkey Kong hatte darin ein neues Erscheinungsbild. Während viele noch an einen wechselbaren Skin dachten, wurde das Neudesign mit dem nächsten Präsentation des nächsten Affentitels Donkey Kong Bananza von Nintendo untermauert. Der Aufschrei der Fans war so wild, dass sich der damalige Designer der Entwicklerfirma Rare, welcher das Erscheinungsbild von Donkey Kong im Jahr 1994 gestaltet hat, einschaltete. Er begrüßte die Veränderung. Auch Miyamoto hat sich seitens Nintendo zum neuen Look geäußert.

Kein Wunder, dass die Fans nun auf die Idee kommen andere Figuren nach ihrem ursprünglichen Pixeldesign zu zeichnen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Nintendo auch bei der Prinzessin ein alternatives Design irgendwann aufgreift.

