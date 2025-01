Nintendo: Donkey Kong Country Designer äußert sich zu Donkey Kongs neuem Look

Während alle von der nächsten Nintendo Konsole und dem neuen Mario Kart geblendet waren, ist manchen das Redesign von Donkey Kong aufgefallen. Warum das neue Design gar nicht neu ist und was der originale Donkey Kong Country Designer davon hält.

Mario Kart, die neunte

Manchen dürfte beim Enthüllungstrailer der nächsten Nintendo Konsole, der Nintendo Switch 2 aufgefallen sein, dass sich ein zeitloser Nintendo Geselle sehr verändert hat. Die Rede ist von Donkey Kong. Bei dem ersten Blick auf das nächste Mario Kart sieht man, dass Donkey Kong eindeutig anders aussieht, als es die letzten 30 Jahre der Fall gewesen war.

Werbung

I actually love DK's new design, I think the movie improved it a tonIt's confusing though cause the old design is still everywhere from the theme park to the game that released today — Jon Cartwright (@jon.gvg.io) 2025-01-16T17:32:39.969Z

Was hält der Künstler der Donkey Kong Country Reihe davon?

Viele Nintendo Fans scheinen besorgt. Andere freuen sich über diese Entwicklung. Aber die große Frage ist, was halten die Entwickler der Donkey Kong Country davon? Kevin Bayliss, welcher an den Designs der damaligen Donkey Kong Country Reihe (welche am 1994 startete) arbeitet, begrüßt die Entwicklung auf seinem X-Account (ehemals Twitter).

You can take the KONG out of the Country, but you can't take the Country out of the Kong! (I love it – this is really funny! – Everything changes! – Change is good!) https://t.co/AWxh2mJr6W Werbung — Kevin Bayliss (@Kev_Bayliss) January 20, 2025

Veränderung ist gut!

In seinen Worten sagt er, dass man den Kong aus dem Country nehmen kann, aber niemals das Country aus dem Kong. Er liebe es, es sei lustig. Alles würde sich verändern und Veränderung ist gut! Er äußert sich hier sehr professionell und nimmt es auf die ganz leichte Schulter. Sehr sympathisch!

Neuer, alter Look

Offenbar hat man sich wieder ganz klar an Donkey Kongs Design vor der Donkey Kong Country Reihe aufgegriffen. Eine Umfrage von Nintendo Life zeigt, dass nur eine Hälfte mit dem neuen, alten Look zufrieden sind. Dabei ist dies eigentlich der originale Look, den Shigeru Miyamoto und später Shigehisa Nakaue entwickelt hatten.

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

Auch wenn der Mario Kart Trailer noch viel spannender ist, so ist der neue Look von Donkey Kong nicht viel weniger spannend. Was das wohl für die nächsten Donkey Kong Titel zu bedeuten hat. Im aktuellen Donkey Kong Country Returns HD, sieht er trotz Remake noch wie gewohnt aus.

Wir begrüßen den neuen Look, glauben aber, dass es sich hier nur um ein Kostüm einer ganzen Auswahl der Donkey Kong Figur handelt. Dies könnte bei allen Fahrern so sein.

Quelle: x.com via jon.gvg.io nintendo-life.com, x.com via Kev_Bayliss,