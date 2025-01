Donkey Kong Country Returns HD: So hoch ist die Speichergröße

Kurz vor der Veröffentlichung können Spieler den Speicherplatzbedarf für den Download von Donkey Kong Country Returns HD überprüfen, der etwa 8,3 Gigabyte beträgt. Diese Dateigröße ist kleiner als die ursprünglichen 9 GB und beinhaltet sowohl das Wii-Basisspiel als auch die Bonuslevel der 3DS-Version, die in Donkey Kong Country Returns HD enthalten sind. Donkey Kong Country ist eine von Nintendos bekanntesten Jump’n’Run-Serien, die auf dem Super Nintendo begann und durch ihr Leveldesign, ihre ikonischen Charaktere und den Soundtrack schnell zu einem Favoriten der Fans wurde.

Entwickelt von den Machern von Banjo-Kazooie bei Rare, war die Serie in den frühen 1990er Jahren auf dem SNES sehr beliebt und erhielt mehrere Fortsetzungen auf späteren Konsolen. Donkey Kong Country Returns, eines der beliebtesten Spiele der Reihe, wird nun als Remaster für die Nintendo Switch veröffentlicht, wobei die aktualisierte Dateigröße etwa 8,3 Gigabyte im Vergleich zu den ursprünglichen 9 Gigabyte beträgt. Dies macht das Spiel etwa zwei Gigabyte größer als das vorherige Hauptspiel der Serie, Donkey Kong Country: Tropical Freeze für die Wii U, das ebenfalls für die Switch portiert wurde.

Donkey Kong Country Returns HD ist ab Januar dieses Jahres für die Switch erhältlich

Donkey Kong Country Returns HD erscheint am 16. Januar 2025 für Nintendo Switch und bietet nicht nur grafische Verbesserungen, sondern auch zusätzliche Level aus der Nintendo 3DS-Version. Das Spiel ähnelt den vorherigen Donkey Kong Country-Spielen, bei denen Spieler die Kontrolle über den titelgebenden Affen und seinen Kumpel Diddy Kong übernehmen, um eine tropische Welt in verschiedenen Jump’n’Run-Leveln zu erkunden.

Obwohl die Serie bei den Fans sehr beliebt ist, gab es seit über einem Jahrzehnt kein neues Donkey Kong Country-Spiel mehr. Der letzte Teil, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, wurde 2014 für die Wii U veröffentlicht und später als HD-Portierung für die Nintendo Switch herausgebracht. Diese Portierung bot ähnliche Verbesserungen, brachte jedoch keinen neuen Teil in die Serie, die sich weiterhin auf Remastering konzentriert.

Dennoch hatte Nintendos bekannter Gorilla viele Auftritte in anderen Franchises. Er setzte seine Tradition in Super Smash Bros. fort und erschien als spielbarer Charakter in Mario Kart 8 Deluxe. Zuletzt war er in Super Mario Party Jamboree.

