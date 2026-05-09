Nintendo Switch 2 knackt fast 20 Millionen Verkäufe

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Nintendo Switch 2 hat weltweit bereits 19,86 Millionen verkaufte Einheiten erreicht. Das geht aus Nintendos aktuellen Verkaufsdaten zum Stand 31. März 2026 hervor (via Nintendo Japan). Damit liegt die neue Konsole knapp unter der Marke von 20 Millionen Geräten und bestätigt den starken Start der nächsten Nintendo-Generation. Auch die Software-Zahlen fallen deutlich aus: Für Switch 2 wurden bisher 48,71 Millionen Spiele verkauft.

Nintendo spricht in seinen Finanzunterlagen von einem starken ersten Geschäftsjahr der Switch 2. Die Konsole sei nach dem Launch gut gestartet und habe ihre Dynamik über das Weihnachtsgeschäft hinaus gehalten. Einen zusätzlichen Schub nennt Nintendo durch die Veröffentlichung von Pokémon Pokopia im März.

Switch 2 startet stärker als die erste Switch

Der Vergleich mit der ursprünglichen Switch zeigt, wie stark der Start wirklich war. Laut The Verge verkaufte sich die Switch 2 im ersten Geschäftsjahr besser als die erste Switch, die im vergleichbaren Zeitraum bei 15,05 Millionen Einheiten lag. Die Switch 2 kommt dagegen bereits auf 19,86 Millionen.

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Die alte Switch bleibt trotzdem ein gigantischer Erfolg. Nintendo meldet für die erste Switch mittlerweile 155,92 Millionen verkaufte Geräte und 1,528 Milliarden verkaufte Spiele. Damit bleibt sie eine der erfolgreichsten Konsolen der Geschichte (Platz 2 hinter der PS2 mit 160 Millionen verkauften Geräten) und läuft weiterhin parallel zur neuen Hardware.

Nintendo erwartet schwächere Verkäufe im nächsten Jahr

Trotz des starken Starts rechnet Nintendo für das neue Geschäftsjahr mit weniger verkauften Switch 2-Konsolen. Das Unternehmen erwartet laut Wall Street Journal für das laufende Geschäftsjahr 16,5 Millionen verkaufte Switch 2-Geräte, nach rund 19,9 Millionen im vorherigen Jahr. Der Umsatz soll ebenfalls sinken.

Das ist nicht ungewöhnlich. Ein Konsolenstart erzeugt oft besonders hohe Nachfrage, weil Fans und frühe Käufer direkt zugreifen. Danach normalisiert sich das Tempo. Gleichzeitig spielen Preise, Liefermengen, Spiele-Nachschub und wirtschaftliche Faktoren eine große Rolle.

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Preisdebatte begleitet den Erfolg

Parallel zu den Verkaufszahlen gibt es Diskussionen über höhere Preise, die die Switch 2 demnächst begleiten werden. Als Gründe werden veränderte Marktbedingungen genannt, darunter höhere Kosten bei Komponenten. Zuvor lag der UVP bei 469,99 Euro in Europa. Der neue Preis: 499,99 Euro, ab dem 1. September 2026.

Damit steht Nintendo trotz starker Hardware-Zahlen vor einer spannenden Phase. Die Switch 2 verkauft sich hervorragend, doch der nächste Schritt wird schwieriger: Nintendo muss die Nachfrage mit starken Spielen, klarer Kommunikation und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis halten.

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