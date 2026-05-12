Batman Beyond von Rocksteady? Gaming-Insider räumt mit Gerücht auf

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Unwahrscheinlich! Es liegen keine verlässlichen oder belegbaren Quellen vor.

Für kurze Zeit klang es nach genau dem Spiel, das sich viele Batman-Fans seit Jahren wünschen: Rocksteady soll angeblich an einem neuen Batman Beyond arbeiten. Das Gerücht stammte ursprünglich von 4chan und verbreitete sich anschließend über Reddit und ResetEra. Doch jetzt gibt es einen deutlichen Dämpfer. Bloomberg.com-Redakteur Jason Schreier widerspricht der Behauptung und bezeichnet das Gerücht als falsch.

Der angebliche Leak behauptete, Rocksteady habe ein Batman-Beyond-Projekt übernommen, das Warner Bros. nach dem schwierigen Abschneiden von Suicide Squad: Kill the Justice League wiederbelebt haben soll. Außerdem hieß es, das Studio wolle sich möglichst schnell von Suicide Squad entfernen und mit Batman Beyond zu einem beliebteren DC-Setting zurückkehren. Diese Behauptungen wurden im Reddit-Thread zusammengefasst, stützten sich aber auf eine sehr fragwürdige 4chan-Quelle.

Warum das Gerücht so schnell Aufmerksamkeit bekam

Dass viele Fans sofort aufhorchten, ist leicht zu verstehen. Batman Beyond gehört zu den spannendsten ungenutzten Batman-Ideen im Gaming-Bereich. Die futuristische Gotham-Version mit Terry McGinnis, einem älteren Bruce Wayne und Hightech-Batman-Anzug würde perfekt zu einem modernen Action-Adventure passen.

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Dazu kommt Rocksteadys Ruf. Das Studio hat mit der Batman: Arkham-Reihe einen der wichtigsten Superhelden-Gaming-Standards gesetzt. Nach dem schwierigen Start von Suicide Squad: Kill the Justice League hoffen viele Fans seit Monaten, dass Rocksteady wieder zum dunklen Ritter zurückkehrt.

Genau deshalb war das 4chan-Gerücht so verführerisch. Es passte zu einem Wunsch vieler Spieler: Rocksteady zurück in Gotham, aber nicht einfach mit dem nächsten klassischen Bruce-Wayne-Spiel, sondern mit einem frischen Zukunfts-Setting.

Jason Schreier bremst die Hoffnung aus

Im ResetEra-Forum sagte Schreier nicht viel, außer „Faaaaaake“. 4chan ist bekannt für viele Gerüchte, die sich nie bewahrheitet haben. Skepsis war ohnehin angebracht, aber wenn sich eine wichtige Stimme im Gaming-Bereich erhebt, wissen wir, dass ein Batman Beyond mehr Fan-Wunsch ist als Realität.

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Allerdings: Ganz vom Tisch ist ein neues Batman-Spiel damit nicht. Schon frühere Berichte und Diskussionen deuteten darauf hin, dass Rocksteady nach Suicide Squad wieder an einem Singleplayer-Projekt interessiert sein könnte. Was genau daraus wird, ist aber offen. Der aktuelle Batman-Beyond-Leak liefert dafür offenbar keine verlässliche Grundlage.

Für Batman-Fans ist das einerseits frustrierend, aber auch eine wichtige Erinnerung: Nicht jeder Leak ist ein Hinweis. Manchmal ist ein Gerücht nur deshalb erfolgreich, weil es genau das verspricht, was Fans hören wollen. So auch hier.

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