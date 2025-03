The First Berserker: Khazan (PS5) – Game Review

The First Berserker: Khazan ist ein Action-Rollenspiel, welches sich in das Genre Soulslike eingliedern lässt. Der Titel wurde von Neople entwickelt und ist von Publisher NEXON am 27.03.2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, als auch PC erschienen. Wir haben eine tödliche Waffe gewählt und uns in eine dunkle, aber schöne Welt begeben um herauszufinden, ob wir man hier tatsächlich die bewährte Dark Souls-Formel noch einmal erweitern konntet. Getestet wurde die PS5-Version des Titels.

Dark Souls war der Anfang

Dark Souls besticht nicht nur mit tödlichen Duellen in einem gewaltigen Schwierigkeitsgrad, sondern auch das Sammeln von wertvollen Ressourcen, über dessen Einsatz man sich immer wieder entscheiden muss, da man diese jederzeit auch wieder verlieren kann. Seitdem haben sich zahlreiche Entwickler von diesen Videospielideen inspirieren lassen und versucht diese Ideen weiterzuentwickeln. So ist das Genre Soulslike entstanden, zu welchem nun Titel wie Bloodborne, Elden Ring oder Sekiro gehören. Diese Titel stammen alle vom selben Publisher FromSoftware. The First Berserker: Khazan stammt zwar aus einem anderen Haus, ist aber der neueste Videospieltitel, welcher sich zu dem beliebten Genre hinzureihen darf.

Kein Manga!

Durch das dunkle Setting, den Anime-Stil und auch mit der Namensgebung des Titels stellt sich die berechtigte Frage, ob der The First Berserker: Khazan in der Welt der beliebten Manga- und Anime-Reihe Berzerk des leider bereits verstorben Kentaro Miura spielt. Die Antwort ist, dass der Titel trotz der Ähnlichkeiten nichts mit dem Anime zu tun hat. Tatsächlich hat die Manga-Reihe die Dark Souls-Reihe und weitere geistige Ableger inspiriert, wie man an zahlreiche Hommagen unschwer erkennen kann.

Der Pfad der Rache

Tatsächlich handelt es sich hier um ein Dungeon & Fighter Spin Off, wovon man für dieses Abenteuer allerdings keine Vorkenntnisse benötigt. Die Handlung von The First Berserker: Khazan spielt nämlich 800 Jahr zuvor. Der Held General Khazan, wird zu Unrecht eines Verbrechens beschuldigt und aus seinem Reich verbannt. In Ketten wird er durch einen verschneiten Wald zu seinem sicheren Tod geführt. Kurz vor seinem unrühmlichen Ende hört Khazan eine unheimliche Stimme, das Klingenphantom, welches ihm dunkle Kräfte verleiht. Im Gegenzug muss Khazan seinen Körper an das Unbekannte überlassen. Somit wird Khazan nicht ganz unfreiwillig zum „ersten Berzerker“ und der gemeinsame Rachefeldzug beginnt.

Jeder Gegner ein Problem!

In The First Berserker: Khazan gibt es zwei Schwierigkeitsgrade, welche sich mit schwer und sehr schwer beschreiben lassen, so wie es eben Soulslike-Spieler über die Jahre lieben gelernt haben. Es gibt zwar Nebenquests, aber die fühlen sich auf dem Pfad der Rache unnötig an. Die 18 anstrengenden Level sind sehr linear gehalten, was Old School Spieler freuen dürfte. Auch wenn sich die darin aufkommenden Gegner in Form von Mensch und Tier oftmals wiederholen, stellt jeder Widersacher ein Problem dar. Was allerdings so abnorm das klingt für den Spielspaß spricht. Sollte man irgendwo scheitern und das tut man oft, so muss man einen ganzen Abschnitt wiederholen, dessen Ausgang aufgrund der Gegner jedes Mal anders ausfällt.

Weapon of Choice

The First Berserker: Khazan lässt einen die Waffenart wählen, mit welcher man sein Werk verrichten will: Schwert und Axt, Speer oder Großschwert (welches wohl nicht zufällig an das Anime Berzerk erinnert). Gefallene Gegner hinterlassen ständig etwas zum Sammeln, sodass man sich nicht nur mit besseren Skills, sondern auch mit Rüstungen verstärken kann. Die Waffen und Rüstungen können jederzeit beliebig kombiniert werden. Ebenso können immer wieder neue Attacken erlernt werden. Zudem kann man seine Skilltrees nach allgemeiner als auch jeweiliger Waffengattung erweitern und wird somit Meister seines persönlichen Kampfstils. Auch kann man einen Skilltree jederzeit wieder zurücksetzen! Wenn man während der Kämpfe ins Menü wechselt, pausiert das Spiel nicht, weswegen man jederzeit angriffen werden kann. Das ist leider so.

Gewaltige Bosse

Hat man den Level mit normalen und Mini-Bossen überlebt, so wird man mit einem richtigen und kreativen Boss belohnt. Die Bosse von The First Berserker: Khazan sind eine Klasse für sich und die größte Stärke des Titels. Nicht nur, dass sie sich aufgrund des Aussehens unterscheiden, sondern bringt auch jedes Monster eine eigene Strategie mit, wofür man mit viel Zeit und eigenes Blut Blutes verlieren muss. Man muss tatsächlich auf jedes Detail der Biester achten um herauszufinden, ob überhaupt Schwachstellen zu finden sind. Das ist im Eifer des Gefechts natürlich leichter gesagt als getan, denn gleichzeitig muss man nicht nur auf seine Energie-, sondern besonders auf seine eigene Ausdauerleiste achten.

Highscore sammeln

Die Steuerung von The First Berserker: Khazan wirkt auf den ersten Blick simpel, will aber perfektioniert werden. So blockt man zwar mit der Blocktaste, aber muss dieser Block natürlich im perfekten Moment erfolgen. Einzelne Gegner können anvisiert werden, sodass man mit vollster Konzentration blocken oder Paraden ausführen kann. Hat man diese mit Bravour gemeistert, so erhält man einen verdienten Moment der Rache und kann dem Gegner seinen ganze Wut zurückschleudern. Wie schwer die eigenen Attacken wiegen, verraten einem die Punktzahlen, welche nach jedem Treffer erscheinen. Das Kampfsystem des seit 2018 angekündigten Titels wurde perfektioniert worden und die Steuerung ist super präzise, weswegen man, sollte man Scheitern, vom Spiel fair behandelt worden ist.

Das Fest der Farben

Schon bei der Einführung fragt man sich, ob man etwas realistisches oder gezeichnetes anschaut. So verwoben, sind die Grafikstile in The First Berserker: Khazan. Cel-Shading Anime Figuren kämpfen sich durch realistische Umgebungen. Was zu konträr klingt, ergänzt sich allerdings, sodass man aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen will. Aber nicht nur die Optikstile wurden hier meisterhaft zu etwas größerem vermischt, denn ebenso strotzt das Design der Figuren nur so von Details und man glaubt ein Anime ist real geworden. Auch wenn die Farbgrade für das düstere Spiel ebenso gewählt worden sind, so kleckst das Blut schon anfangs auf dem weißen Schnee und den Fellen der Monster und malt dabei Gemälde.

Klänge von Metallen

Während die Bilder überzeugen, werden diese noch von sehr begabten Sprechern und gewaltigen Soundeffekten und Tracks abgerundet. Es wird leider wenige gesprochen, aber das was gesagt wird, wird mit Gewicht vorgetragen. So auch die epischen Soundtrack Hymnen, welche voller klassischer Instrumente, als auch elektrischen Gitarren derart zu den Kämpfen passen, dass man sich diese auch nach dem Spielen anhören möchte. Zudem gibt es auch gesungene, emotionale Songs, die erschöpfte Krieger motivieren nicht aufzugeben. Die Geräusche von verletzten Leibern klingen wie sie sollen: nicht schön. Dafür kann man von den Klängen aufeinandertreffender Metalle kann man gar nicht genug bekommen.

Fazit zu The First Berserker: Khazan

Auch wenn die linearen Level und Nebenquests nicht spannend klingen, sind es die epischen Kämpfe in The First Berserker: Khazan in der, der Titel das macht was er soll: glänzen! Die erweiterbare Skills sorgen dafür, dass man seine Kampfart während des Feldzugs nach eigenem Geschmack perfektionieren kann. Und auch wenn man ein geübter Kämpfer ist, so wird man bei jedem der zahlreichen, gewaltigen Bosse, immer noch scheitern. Erst wenn man dessen Strategie gemeistert hat, darf man überhaupt über das Siegen nachdenken. Dadurch will man viele dieser Duelle auch nach bestehen noch einmal wiederholen. So exzellent sind Kampfmechanik und die Bosse gestaltet worden.

Dass The First Berserker: Khazan noch zudem so einen wunderschönen Grafikstil bekommen hat, ist nur die Partykirsche auf der Rachetorte. Die Synchronisation und der epische Soundtrack lässt die Kirsche noch auf die Größe eines Pfirsichs wachsen. Auch wenn der Titel nichts mit dem Manga Berzerk zu tun hat, so darf man ihn als inoffiziellen Ableger betrachten: ein ähnlicher Name, ein Anime-Stil, viele Monster und das Langschwert sind vorhanden. Ein Geniestreich von den Entwicklern, die große Fans sein dürften!

