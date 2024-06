Elden Ring Director möchte klassisches JRPG entwickeln

Hidetaka Miyazaki, Creative Director von Elden Ring und Chef des Studios FromSoftware, hat verraten, dass er eines Tages gerne ein traditionelles JRPG entwickeln möchte. Der durchaus gefeierte Spieldesigner hat sich in den letzten Jahren vor allem durch seine Arbeit an Soulslikes einen Namen gemacht. Daher ist es etwas überraschend, dass er Interesse an der Entwicklung eines Titels in einem für seine bisherigen Arbeiten untypischen Genre bekundet. Nichtsdestotrotz dürfte die Aussicht auf ein JRPG aus der Feder der Macher von Elden Ring einen Teil der FromSoftware-Fangemeinde in helle Aufregung versetzen.

Obwohl FromSoftware heute vor allem als das Studio bekannt ist, das hinter so erfolgreichen Titeln wie Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice und Elden Ring steht, hat das Unternehmen in seinem umfangreichen Entwicklungsportfolio eine recht vielfältige Bibliothek an Spielen. Der Entwickler debütierte zunächst mit der bizarren Action-RPG-Serie namens King’s Field. Seitdem hat sich das Unternehmen diversifiziert und an einer Vielzahl weiterer Spiele gearbeitet, darunter der 3D-Plattformer The Adventures of Cookie & Cream und der Hack-and-Slash-Klassiker Otogi. Seit Hidetaka Miyazaki 2014 Präsident des Studios wurde, hat sich FromSoftware jedoch weitgehend auf einige wenige Genres konzentriert. Das war nicht unbedingt schlecht für das Unternehmen, aber Miyazaki will das nun unbedingt ändern.

Elden Ring Director liebäugelt mit neuem JRPG

In einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone erklärte Miyazaki, dass er daran interessiert sei, mit neuen Genres außerhalb der Souls-ähnlichen Formel zu experimentieren. Insbesondere erwähnte er, dass ein Teil von ihm gerne ein traditionelles JRPG entwickeln würde. Während Miyazaki ein solches Spiel noch nicht entwickelt hat, hat FromSoftware selbst bereits ein JRPG entwickelt. Im Jahr 2006 veröffentlichte das Unternehmen ein japanisches Rollenspiel namens Enchanted Arms für die Xbox 360, das interessanterweise von Ubisoft herausgegeben wurde. Dieser Titel wurde nicht besonders gut aufgenommen, aber wenn Miyazaki ein Spiel in einer ähnlichen Richtung entwickeln würde, könnte es natürlich auch etwas Besonderes werden.

Trotz Miyazakis Interesse an der Entwicklung eines JRPGs ist nicht zu erwarten, dass FromSoftware in naher Zukunft Enchanted Arms 2 veröffentlichen wird. Tatsächlich ist nicht zu erwarten, dass das Unternehmen unter Miyazakis Führung zu den Welten der meisten älteren FromSoft-Spiele zurückkehren wird, da der Studioleiter kein Interesse daran hat, neue Einträge in Franchises zu entwickeln, an deren Entwicklung er nicht beteiligt war. Miyazaki erklärt diese Haltung damit, dass seiner Meinung nach “viele dieser Spiele so eng mit den Creative Directoren verbunden sind, die diesen Spielstil quasi erfunden haben”.

Daher sieht er kein Szenario, in dem er selbst “ein King’s Field” machen würde. Dasselbe gilt für Otogi und Enchanted Arms. Der derzeitige Ansatz von FromSoftware, sich auf wenige Genres zu beschränken, hat sich für das Unternehmen ausgezahlt. In erster Linie beweist dies die kürzliche Veröffentlichung des von der Kritik hochgelobten Shadow of the Erdtree DLCs für Elden Ring. Dennoch wäre es interessant zu sehen, wie FromSoftware und Hidetaka Miyazaki ein traditionelles JRPG im Stil von Final Fantasy oder Tales entwickeln würden.