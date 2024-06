Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Der beste DLC aller Zeiten?

FromSoftware hat es mal wieder geschafft! Die Kritiken für die neue Erweiterung von Elden Ring, Shadow of the Erdtree, überschlagen sich und machen sie zum wohl besten DLC aller Zeiten. Bereits vor der Veröffentlichung Ende dieser Woche hat Shadow of the Erdtree in den ersten Tests unglaublich gute Bewertungen erhalten.

Auf Metacritic liegt die Erweiterung momentan bei einer beeindruckenden Gesamtpunktzahl von 95/100 bei 54 Bewertungen. Zum Vergleich: Das Basisspiel Elden Ring erzielte dort eine Gesamtwertung von 96/100. Shadow of the Erdtree steht dem Hauptspiel also in nichts nach.

Diese Spitzenbewertungen machen Shadow of the Erdtree zum bestbewerteten DLC in der Geschichte. Selbst The Witcher 3: Blood and Wine, das 2016 veröffentlicht wurde, erreichte “nur” 92/100. Der neue DLC setzt also neue Maßstäbe und zeigt, dass FromSoftware den hohen Erwartungen gerecht wird.

Worum geht es eigentlich in Shadow of the Erdtree?

Die Erweiterung entführt dich in eine neue, mysteriöse Welt voller Herausforderungen und Abenteuer. Neue Gegner, spannende Quests und atemberaubende Landschaften warten darauf, von dir entdeckt zu werden. Die Entwickler haben sich wieder einmal selbst übertroffen und eine Welt erschaffen, die dich stundenlang fesseln wird.

Die Grafik und das Design von Shadow of the Erdtree sind atemberaubend. Die neuen Umgebungen sind detailreich und atmosphärisch, jede Ecke dieser Welt steckt voller Geheimnisse. Auch die neuen Gegner sind kreativ und fordern deine Fähigkeiten heraus. Egal, ob du ein erfahrener Spieler bist oder gerade erst mit Elden Ring beginnst, du wirst die neuen Herausforderungen lieben.

Werbung

Besonders gelobt werden die spannenden Bosskämpfe. Jeder Kampf fühlt sich einzigartig an und verlangt dir alles ab. Die Entwickler haben viel Wert darauf gelegt, dass sich die Kämpfe dynamisch und aufregend anfühlen. Jeder Sieg über einen Boss gibt dir das Gefühl, wirklich etwas erreicht zu haben.

Ein weiterer Pluspunkt von Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung der Story. Die neuen Quests und Geschichten fügen sich nahtlos in die Welt von Elden Ring ein und bieten dir viele Stunden zusätzlicher Spielzeit. Die Charaktere sind tiefgründig und ihre Geschichten faszinierend. Du wirst in die Handlung hineingezogen und willst immer mehr über die Welt und ihre Bewohner erfahren.

Insgesamt zeigt Shadow of the Erdtree, dass FromSoftware weiterhin auf höchstem Niveau arbeitet. Die Erweiterung bietet alles, was Fans von Elden Ring lieben: spannende Kämpfe, eine fesselnde Geschichte und eine wunderschöne Spielwelt. Kein Wunder also, dass die Kritiken so positiv ausfallen und die Erwartungen mehr als erfüllt werden.

So wurde der Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree bewertet

Gamer.nl sagt über die Erweiterung: “Shadow of the Erdtree ist ein vollwertiges Spiel, das als DLC für Elden Ring verkauft wird. Die unglaublich vielschichtige und vernetzte Spielwelt wird dich vierzig bis fünfzig Stunden lang fesseln.”

sagt über die Erweiterung: “Shadow of the Erdtree ist ein vollwertiges Spiel, das als DLC für Elden Ring verkauft wird. Die unglaublich vielschichtige und vernetzte Spielwelt wird dich vierzig bis fünfzig Stunden lang fesseln.” GamesRadar.com schreibt: “Die Erweiterung musste einiges bieten, aber wunderschöne Ausblicke, hervorragende Bosskämpfe und eine Reihe unterhaltsamer neuer Ausrüstungsgegenstände ziehen dich durch eine riesige Erweiterung, die sich nur halb so lang anfühlt, wie sie ist.”

schreibt: “Die Erweiterung musste einiges bieten, aber wunderschöne Ausblicke, hervorragende Bosskämpfe und eine Reihe unterhaltsamer neuer Ausrüstungsgegenstände ziehen dich durch eine riesige Erweiterung, die sich nur halb so lang anfühlt, wie sie ist.” VG247.com vergibt lobende Worte: “Während der Beginn von Shadow of the Erdtree wie ein Rückschritt wirken kann, zeigt FromSoftware mit dem DLC als Ganzes seine ganze kreative Seite – darunter auch einige, die es schon länger nicht mehr verwendet hat, und andere, die es vielleicht für die Zukunft vorbereitet.”

vergibt lobende Worte: “Während der Beginn von Shadow of the Erdtree wie ein Rückschritt wirken kann, zeigt FromSoftware mit dem DLC als Ganzes seine ganze kreative Seite – darunter auch einige, die es schon länger nicht mehr verwendet hat, und andere, die es vielleicht für die Zukunft vorbereitet.” Gameblog.fr zieht in die selbe Kerbe: “Wie Elden Ring ist Shadow of the World Tree ein Meisterwerk. Ein DLC, eine äußerst großzügige Erweiterung, die es allein mit einigen großen Produktionen aufnehmen kann.”

zieht in die selbe Kerbe: “Wie Elden Ring ist Shadow of the World Tree ein Meisterwerk. Ein DLC, eine äußerst großzügige Erweiterung, die es allein mit einigen großen Produktionen aufnehmen kann.” Pushsquare.com vergibt “nur” 80/100 und sagt auch warum: “FromSoftware hat das, was das Basisspiel so großartig gemacht hat, verdoppelt und eine Elden Ring-Erweiterung entwickelt, die genauso großartig wie bekannt ist. Shadow of the Erdtree bietet mehr von dem gleichen Inhaltsstil, den Sie vor zwei Jahren geliebt haben, anstatt neue Möglichkeiten der Interaktion einzuführen.”

Elden Ring Shadow of the Erdtree ist jetzt für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC verfügbar. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass das Hauptspiel über 23 Millionen Mal verkauft wurde.