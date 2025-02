Elden Ring Nightreign: Weiterer Netzwerktest-Termin nach den Serverproblemen eingeschoben

Der erste Netzwerktest von Elden Ring Nightreign hätte ein spannender Einblick in das neue Koop-Roguelike werden sollen – doch für viele Spieler wurde es ein frustrierendes Erlebnis. Verbindungsabbrüche, Login-Probleme und endlose Ladebildschirme bestimmten das Bild. Jetzt denken die Entwickler laut über eine zusätzliche Testphase nach.

Serverprobleme verhageln den ersten Test: Zahlreiche Spieler konnten sich nicht einloggen oder wurden nach wenigen Minuten zurück ins Hauptmenü geworfen. Besonders PS5-Nutzer waren betroffen, aber auch Xbox- und PC-Spieler hatten mit Verbindungsproblemen zu kämpfen. Selbst bekannte Streamer und Content Creator konnten ihren Fans nichts zeigen, weil sie nie ins Spiel kamen.

Einige wenige Teilnehmer schafften es immerhin in den neuen Hub-Bereich „Roundtable Hold“. Doch von packenden Kämpfen oder herausfordernden Bossen fehlte jede Spur – Gegner tauchten erst gar nicht auf.

FromSoftware versuchte, das Chaos mit einer spontanen Serverwartung in den Griff zu bekommen. Doch auch danach blieben viele Spieler außen vor. Einige hofften, dass der Netzwerktest verlängert wird, aber das war nicht der Fall. Pünktlich um 16:00 Uhr MEZ war die erste Session vorbei.

Nun gibt es aber Hoffnung auf eine zweite Chance: Auf dem offiziellen Elden Ring X-Account hieß es, man arbeite an der Stabilität der Server und überlege, eine zusätzliche Testsession anzusetzen.

Der ursprüngliche Zeitplan sah folgende Testphasen vor:

Ein zusätzlicher Test wird zwischen diesen Terminen stattfinden, wie FromSoftware vor wenigen Minuten bestätigte:

Nightfarers,

The second #ELDENRING #NIGHTREIGN Network Test session has concluded.

An additional Network Test session will be held today, February 15th 2025, at 20:00 JST | 12:00 CET | 03:00 PT.

Thank you for your support and passion.

— ELDEN RING (@ELDENRING) February 15, 2025