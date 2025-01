Elden Ring Nightreign Playtest: Start, Teilnahme und mehr

Spieler können sich in den kommenden Wochen wieder auf die Erkundung von Limgrave freuen. Laut einer Ankündigung bei den Game Awards 2024 wird FromSoftwares Elden Ring Nightreign, ein Ableger des beliebten Action-Rollenspiels, im Februar im Rahmen eines Netzwerktests für ausgewählte Spieler verfügbar sein. Diese Gelegenheit wird sicherlich eine große Attraktion für alle Fans sein, die den neuesten Teil der Bandai-Namco-Reihe ausprobieren möchten, weshalb es ratsam ist, sich frühzeitig anzumelden. Glücklicherweise haben wir in diesem Guide sämtliche Informationen, die ihr benötigt, um euch auf die Anmeldung vorzubereiten und an diesem zeitlich begrenzten Erlebnis teilzunehmen. Die Anmeldung für den Netzwerktest beginnt am 10. Januar 2025 und der Test selbst findet im Februar 2025 statt.

Obwohl es noch einige Tage bis dahin sind, ist es sinnvoll, sich bereits jetzt auf das Anmeldeformular vorzubereiten. Laut der Website von Bandai Namco ist der beste Weg, um als Erster über den Start der Anmeldung informiert zu werden, sich in die Mailingliste einzutragen. Gebt einfach eure E-Mail-Adresse auf der Website ein und bestätigt sie, um über bevorstehende Veranstaltungen benachrichtigt zu werden. Obwohl es so aussieht, als könnten Spieler mit ihren Freunden spielen, handelt es sich bei diesem Test um einen vorläufigen Verifizierungstest, der die Netzwerkbelastung im großen Maßstab prüfen soll. Das bedeutet, dass ausgewählte Spieler Teile des Spiels spielen, bevor das gesamte Spiel veröffentlicht wird. Auch wenn man sich für den Elden Ring Nightreign Playtest anmeldet, garantiert das keinen Platz.

Der Elden Ring Nightreign Playtest findet nur auch den aktuellen Konsolen statt

Diese Netzwerktests sind besonders bei Multiplayer-Titeln üblich, da sie ein wichtiges Experiment darstellen, um die Leistung des Spiels in einer realen Multiplayer-Umgebung zu testen. Elden Ring Nightreign wird auch für Konsolen wie die Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht, jedoch ist der Spieltest nur für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Wer sich also für den Netzwerktest am 10. Januar 2025 anmelden möchte, benötigt also eine aktuelle Konsole. Es besteht die Möglichkeit, dass später im Jahr auch ein PC-Netzwerktest angeboten wird, aber momentan ist er nur für die genannten Konsolen geplant. Die Reihe hat im letzten Jahr mit der Veröffentlichung von Shadow of the Erdtree viel Aufmerksamkeit erregt, welches von den Spielern durchweg positiv aufgenommen wurde. Nightreign wird das erste Spiel sein, das den Fokus auf den Multiplayer-Modus im Elden-Ring-Universum legt.

