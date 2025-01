FromSoftware: Was wir vom Entwickler 2025 erwarten können

FromSoftware zählt zu den angesehensten und innovativsten Spieleentwicklern, die ständig die Grenzen des Mediums erweitern und sich selbst übertreffen. Auch 2024 setzte das Studio diese Tradition fort. Der DLC Shadow of the Erdtree von Elden Ring wurde bei den Game Awards für das Spiel des Jahres nominiert, obwohl es nur ein DLC und kein eigenständiges Spiel ist.

2024 wurde ebenfalls Elden Ring: Nightreign angekündigt, ein kooperativer Ableger von Elden Ring, der später in diesem Jahr erscheinen soll. Dies wird zweifellos das Hauptprojekt des Studios im Jahr 2025 sein, aber es könnten noch weitere Überraschungen folgen. Niemand konnte die Enthüllung von Nightreign im vergangenen Dezember vorhersehen, und so scheint für FromSoftware im nächsten Jahr alles möglich.

Elden Ring: Nightreign verspricht eines der spannendsten Projekte des Jahres 2025 zu werden. Das Spiel spielt in der Region Limveld, und die Spieler müssen den Herrn der Nacht besiegen, entweder allein oder mit zwei Begleitern im Online-Koop-Modus. Das Spiel wird unabhängig von Elden Ring verkauft – im Gegensatz zu Shadow of the Erdtree muss man das Basisspiel nicht besitzen – und folgt nicht der typischen Formel der anderen Action-RPGs von FromSoftware. Die Spieler können zwischen acht Charakteren wählen, die alle durch ein traditionelles Roguelike-Fortschrittsmodell verbessert werden können.

Nightreigen ist ein wichtiger Release für das Studio in 2025

FromSoftware arbeitet an mehreren Projekten, wie Hidetaka Miyazaki, der Präsident des Unternehmens, in einem Interview mit dem japanischen Magazin Game Watch erklärte. Diese Projekte umfassen verschiedene Genres, was darauf hinweist, dass Nightreign nur ein Teil der zukünftigen Pläne des Studios ist. Einige dieser Projekte werden von Miyazaki selbst, andere von anderen Regisseuren geleitet, was auf eine große Vielfalt einzigartiger FromSoftware-Erlebnisse in der Pipeline hindeutet.

Es ist bekannt, dass Nightreign nicht von Miyazaki inszeniert wird, doch möglicherweise wird eines der Projekte, bei denen er Regie führt, noch in diesem Jahr enthüllt. Dies könnte eine gute Möglichkeit sein, den erwarteten Erfolg von Nightreign auszunutzen. Da der Titel noch in diesem Jahr erscheinen soll, wird FromSoftware sicherlich versuchen, die Lücke zu füllen, die Nightreign hinterlassen wird. Daher könnten Nachrichten über eines dieser geheimnisvollen Projekte bald folgen.

Quelle: youtube.com via BANDAI NAMCO EUROPE