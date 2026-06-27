Xbox verliert massiv: Konsolenverkäufe brechen um bis zu 58 Prozent ein

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für Microsoft bleibt die aktuelle Konsolengeneration eine Herausforderung. Neue Verkaufszahlen des Marktforschungsunternehmens Circana aus mehreren wichtigen Märkten zeigen, dass die Xbox Konsolenverkäufe im Vergleich zum Vorjahr teilweise um bis zu 58 Prozent zurückgegangen sind. Damit fällt der Rückgang deutlich stärker aus als bei der Konkurrenz und unterstreicht, dass sich die Marke Xbox in einer schwierigen Phase befindet.

Der Einbruch betrifft zwar nicht alle Regionen gleichermaßen, zeigt aber einen klaren Trend. Während die PlayStation 5 und die Nintendo Switch 2 ebenfalls mit einem schwächeren Hardwaremarkt zu kämpfen haben, verliert die Xbox in einigen Ländern besonders stark an Boden.

Hardware verliert an Bedeutung

Die schwachen Verkaufszahlen kommen allerdings nicht völlig überraschend. Microsoft verfolgt bereits seit geraumer Zeit eine Strategie, bei der nicht mehr ausschließlich die Konsole im Mittelpunkt steht. Stattdessen investiert das Unternehmen verstärkt in den Xbox Game Pass, Cloud-Gaming und die Veröffentlichung eigener Spiele auf weiteren Plattformen.

In den vergangenen Monaten erschienen mehrere ehemalige Xbox-Exklusivtitel auch für die PlayStation 5. Gleichzeitig betont Microsoft immer wieder, möglichst viele Spieler zu erreichen – unabhängig davon, ob sie auf einer Xbox, einem PC oder einer anderen Plattform spielen.

Hinzu kommen steigende Produktionskosten. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Microsoft mit jeder verkauften Xbox Series X|S offenbar weiterhin Geld verliert. Vor allem deutlich gestiegene Preise für Arbeitsspeicher belasten die Hardware-Sparte erheblich.

Kann Microsoft das Ruder noch herumreißen?

Trotz der schwachen Xbox Konsolenverkäufe dürfte von einem Rückzug aus dem Hardwaregeschäft keine Rede sein. Das Unternehmen arbeitet bereits an der nächsten Xbox-Generation und hat mehrfach betont, auch künftig eigene Konsolen anbieten zu wollen.

Viele Branchenexperten gehen jedoch davon aus, dass sich die Rolle der Xbox verändern wird. Künftig könnten Dienste wie der Game Pass und Cloud-Gaming eine noch größere Bedeutung einnehmen als die klassische Konsole selbst. Gleichzeitig sollen neue First-Party-Spiele und kommende Hardware dabei helfen, die Marke wieder attraktiver zu machen.

In der Community werden die aktuellen Zahlen unterschiedlich aufgenommen. Während einige Spieler darin ein Warnsignal für die Zukunft der Xbox sehen, verweisen andere darauf, dass Microsoft längst nicht mehr ausschließlich an den Konsolenverkäufen gemessen werden möchte. Mit erfolgreichen Spielen auf mehreren Plattformen und einem starken Abo-Angebot verfolgt das Unternehmen inzwischen ein deutlich breiteres Geschäftsmodell.

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