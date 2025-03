Bandai Namco sichert sich neues Katamari und eine unbekannte IP

Ein brandneuer Ableger der abgedrehten Katamari Serie könnte in den Startlöchern stehen. Denn Bandai Namco hat in Europa vor wenigen Tagen „Once Upon a KATAMARI“ angemeldet – wobei spitzfindige Beobachter daneben auch eine bisher unbekannte Marke unter den Trademarks des japanischen Publishers entdeckt haben. Eine mysteriöse IP namens „Gekishin Squadra“ wurde bereits Mitte Februar angemeldet (via Gematsu).

Was war nochmal Katamari?

Die Verkaufsschlager des Souls-Publishers sind inzwischen Elden Ring und Anime-Versoftungen á la One Piece Odyssey, aber Katamari ist eine der Traditionsreihen bei Bandai Namco. Entstanden ist das abgefahrene Geschicklichkeitsspiel auf Playstation 2 und stach vor allem mit seinem unverwechselbaren Stil hervor. Als winziger Alien-Prinz gilt es Gegenstände so lange aufzusammeln und exponentiell in den Himmel zu wachsen, bis die Grenzen des Universums erreicht sind – begleitet von cooler Jazz-Musik und völlig albernen Cutscenes im knallbunten Comic-Look.

Werbung

Zuletzt feierte die Reihe mit Katamari Damacy Reroll und We Love Katamari Reroll + Royal Reverie ein Revival, allerdings handelte es sich in beiden Fällen um aufgewärmte Playstation 2 Games. Mit Once Upon a KATAMARI könnte nun wieder ein völlig neuer Teil anstehen. Offen bleibt, auf welchen Plattformen das Game erscheinen könnte.

Ausstehende Ankündigungen bei Bandai Namco

Die neue Marke Gekishin Squadra lässt sich wiederum noch nicht einordnen. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um einen neuen Ableger in einem bekannten Franchise handelt. Denn Bandai Namco sicherte sich zuletzt häufig spezifische Untertitel für ihre Sequels und Spin-offs als intellektuelles Eigentum, etwa den Namen Nightreign für den neuen Multiplayer-Ableger von Elden Ring oder Time Stranger für das bald erscheinende Digimon-Abenteuer. Im Vorjahr registrierte der Publisher außerdem Towa and the Guardians of the Sacred Tree und „case. mirage„. Beide IPs sind noch keiner offiziellen Ankündigung zuordenbar.