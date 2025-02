Bandai Namco kündigt Digimon Story: Time Stranger für 2025 an

Fans der Digimon-Reihe können sich freuen: Bandai Namco und Media.Vision haben das neue JRPG Digimon Story: Time Stranger für PlayStation 5, Xbox Series und PC angekündigt. Das Spiel, das 2025 erscheinen soll, verspricht eine epische Geschichte, strategische Kämpfe und die Möglichkeit, eine Vielzahl von Digimon zu sammeln und zu trainieren.

Digimon Story: Time Stranger führt Spieler in eine Welt, in der die Grenzen zwischen der menschlichen Welt und der Digital World verschwimmen. Die Handlung dreht sich um das Geheimnis des Zusammenbruchs der Welt und die tiefe Verbindung zwischen Menschen und ihren digitalen Partnern, den Digimon.

Spieler übernehmen die Rolle eines Protagonisten, der sich auf eine Mission begibt, um die Wahrheit hinter der drohenden Katastrophe zu enthüllen. Dabei werden sie auf eine Reise durch parallele Welten und Zeiten geschickt, die von zufälligen Begegnungen mit einzigartigen Charakteren geprägt ist. Diese Begegnungen werden nicht nur den Verlauf der Geschichte beeinflussen, sondern auch das Schicksal selbst verändern.

Abenteuer zwischen Welten

Ein zentrales Element des Spiels ist die Reise zwischen der menschlichen Welt und der Digital World: Iliad, der Heimat der Digimon. Die Digital World wird in bisher ungesehenem Detailreichtum präsentiert, mit interaktiven Elementen und speziellen Quests, die es zu erkunden gilt. Spieler können sich auf abwechslungsreiche Landschaften, versteckte Geheimnisse und herausfordernde Aufgaben freuen, die die Welt lebendig und fesselnd machen.

Das Kampfsystem von Digimon Story: Time Stranger setzt auf dynamische, rundenbasierte Kämpfe, die strategisches Denken und taktische Entscheidungen erfordern. Spieler können aus einer großen Vielfalt an Digimon wählen, die jeweils über einzigartige Fähigkeiten und Stärken verfügen. Durch tiefgreifende Anpassungsmöglichkeiten können die Digimon an den Spielstil angepasst werden, was unzählige Strategien und Herangehensweisen an die Kämpfe ermöglicht.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Bindung zwischen den Spielern und ihren Digimon. Je stärker diese Bindung ist, desto mächtiger werden die Digimon im Kampf. Dies fügt dem Spiel eine emotionale Komponente hinzu, die die Verbindung zwischen Spieler und Digimon vertieft.

Ein neues Kapitel der Digimon-Geschichte

Digimon Story: Time Stranger knüpft an die Tradition der Digimon Story-Reihe an, die bereits mit Titeln wie Digimon Story: Cyber Sleuth und Digimon Story: Lost Evolution begeisterte. Mit einer faszinierenden Geschichte, strategischen Kämpfen und einer lebendigen Welt könnte das Spiel ein neuer Höhepunkt für Fans der Serie werden.