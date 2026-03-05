Geheimnisvolles Rollenspiel von Bandai Namco angekündigt

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Der Publisher Bandai Namco Entertainment hat ein neues Rollenspielprojekt angekündigt. Noch hält das Unternehmen viele Details unter Verschluss. Bekannt ist lediglich, dass die vollständige Enthüllung in einer eigenen Videopräsentation erfolgen soll.

Die Ankündigung erfolgte am 3. März. Die Präsentation ist für den 6. März um 0:00 Uhr CET geplant. Parallel dazu veröffentlichte Bandai Namco einen kurzen Teaser, der erste Hinweise auf das Setting des kommenden Spiels liefert und bereits für zahlreiche Spekulationen innerhalb der Community sorgt.

Ein kurzer Teaser mit vielen offenen Fragen

Der veröffentlichte Clip dauert lediglich rund 20 Sekunden. Trotzdem gibt er einen ersten Eindruck von der Welt des neuen Rollenspiels. Zu sehen ist eine ruhige Fantasy Landschaft mit weiten Grasflächen. Ein einzelner Charakter wandert durch die Umgebung und trägt ein Schwert sowie einen Schild auf dem Rücken.

Im Hintergrund ragt ein gewaltiger Turm in den Himmel. Die Szene wirkt zunächst friedlich, doch der begleitende Kommentar von Bandai Namco deutet an, dass diese Ruhe nicht lange anhalten wird. In der Ankündigung heißt es sinngemäß, dass die gezeigte Gelassenheit bald gestört wird.

Weitere Informationen fehlen bisher vollständig. Weder ein offizieller Titel noch Plattformen oder ein mögliches Veröffentlichungsfenster wurden genannt. Genau diese Zurückhaltung sorgt aktuell dafür, dass Fans versuchen, aus dem kurzen Teaser möglichst viele Hinweise herauszulesen.

Fans spekulieren über bekannte Serien

In der Community kursieren bereits mehrere Theorien darüber, um welches Projekt es sich handeln könnte. Besonders häufig fällt dabei der Name der beliebten Anime Reihe Sword Art Online. Einige Zuschauer glauben, dass der Turm im Teaser stark an die ikonische Struktur aus der virtuellen Welt Aincrad erinnert.

In sozialen Netzwerken äußerten Fans die Vermutung, dass Bandai Namco möglicherweise an einem neuen Rollenspiel im Sword Art Online Universum arbeitet. Die Reihe erhielt bereits mehrere Spiele, allerdings waren viele Fans mit deren Qualität nur teilweise zufrieden. Entsprechend hoffen manche Spieler auf einen größeren und ambitionierteren Titel.

Eine andere Theorie konzentriert sich auf eine mögliche Fortsetzung der bekannten Rollenspielserie Tales of Arise. Das Spiel erschien 2021 und wurde sowohl von Kritikern als auch von Spielern positiv aufgenommen. Seitdem warten Fans auf den nächsten großen Teil der Reihe.

Einige Beobachter glauben, dass der Teaser Hinweise auf ein neues Spiel der Tales series enthalten könnte. Als Argument werden unter anderem das Design des Charakters sowie der sehr typische Anime Stil des Schildes genannt.

Enthüllung steht kurz bevor

Ob es sich tatsächlich um ein neues Spiel zu Sword Art Online, einen weiteren Teil der Tales Reihe oder um eine komplett neue Marke handelt, bleibt vorerst offen. Bandai Namco hat bisher bewusst keine zusätzlichen Informationen veröffentlicht.

Die vollständige Enthüllung soll jedoch bereits in der angekündigten Präsentation erfolgen. Damit dürfte das Geheimnis rund um das neue Rollenspiel schon bald gelüftet werden.

Für Fans von japanischen Rollenspielen könnte sich der Blick auf die Präsentation also lohnen. Bandai Namco gehört seit Jahren zu den wichtigsten Publishern im Genre und hat mit Serien wie Tales oder Sword Art Online eine große Fangemeinde aufgebaut.

