Tekken 8 Season 3 enthüllt: Diese DLC-Kämpfer erwarten dich jetzt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Für Season 3 von Tekken 8 hat Bandai Namco mehrere neue DLC-Kämpfer bestätigt. Den Auftakt macht im Spätfrühling Kunimitsu, gefolgt von Bob im Sommer und Roger Jr. im Herbst. Im Winter erscheint zusätzlich ein noch geheimer Charakter samt neuer Stage. Käufer des Season-3-Passes erhalten außerdem das „Aurora Outfit Pack“.

Auch technisch tut sich einiges: Am 09. und 10. Februar starten der Season-Pass sowie eine Kampagne zum zweiten Jubiläum. Für den 16. und 17. März sind ein großes Balance-Update, ein Rang-Reset und weitere Anpassungen geplant.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!