Tekken 8 Season 3 enthüllt: Diese DLC-Kämpfer erwarten dich jetzt

Für Season 3 von Tekken 8 hat Bandai Namco mehrere neue DLC-Kämpfer bestätigt. Den Auftakt macht im Spätfrühling Kunimitsu, gefolgt von Bob im Sommer und Roger Jr. im Herbst. Im Winter erscheint zusätzlich ein noch geheimer Charakter samt neuer Stage. Käufer des Season-3-Passes erhalten außerdem das „Aurora Outfit Pack“.

Auch technisch tut sich einiges: Am 09. und 10. Februar starten der Season-Pass sowie eine Kampagne zum zweiten Jubiläum. Für den 16. und 17. März sind ein großes Balance-Update, ein Rang-Reset und weitere Anpassungen geplant.

