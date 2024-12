Die Game Awards 2024 haben uns mal wieder mit spektakulären Momenten, beeindruckenden Ankündigungen und einer Menge Gaming-Magie überrascht – und wir konnten es uns nicht nehmen lassen, eine spontane Podcast-Folge für euch aufzunehmen!

In dieser besonderen Episode sprechen Ari und Michi über die größten Highlights der Show und lassen euch die spannendsten Augenblicke noch einmal erleben. Im Fokus steht natürlich der Gewinner des begehrten Game of the Year Awards: Astrobot!

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

Doch das war noch lange nicht alles: Die Game Awards 2024 waren vollgepackt mit bahnbrechenden Ankündigungen für 2025. Von neuen Blockbustern bis hin zu überraschenden Comebacks – wir verraten euch, welche Titel uns besonders geflasht haben und warum 2025 ein grandioses Jahr für Gamer wird.

Hört rein und lasst euch von unserer Begeisterung anstecken! Die spontane Aufnahme, die wir direkt nach der Show für euch gemacht haben, bringt euch mitten ins Geschehen.

🎧 Jetzt verfügbar überall wo es Podcasts gibt und natürlich auf Dailygame.at !

Wo findet man den Podcast von DailyGame, den Gaming-Podcast aus Österreich?

Mehr Informationen zu unserem Podcast.