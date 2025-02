In der neuesten Folge des DailyGame Podcast erwartet euch ein ganz besonderes Special! Gemeinsam mit den NerdSisters tauchen wir tief in das Phänomen League of Legends und die gefeierte Netflix-Serie Arcane ein. Warum begeistert „LoL“ seit über einem Jahrzehnt Millionen von Fans? Und wie hat Arcane eine neue Messlatte für Videospiel-Adaptionen gesetzt?

Und wieso war einer unserer Hosts so überhaupt nicht von der Serie angetan? – Diese und viele weitere Fragen beantworten wir in dieser spannenden Crossover-Episode.

Besonders freuen wir uns, dass Sinan für dieses Special wieder hinter das Mikrofon zurückgekehrt ist! Gemeinsam mit unseren Gästen betrachten wir die eSports-Szene, die sich rund um League of Legends und die beeindruckende visuelle Umsetzung von Arcane gebildet hat.

Jetzt reinhören und mit uns in die faszinierende Welt von Runeterra eintauchen! Die neue Folge gibt’s auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. 🎧✨

