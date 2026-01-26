Michael Weingärtner Michael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.

Für die neueste Folge des DailyGame Podcast haben wir uns nicht lumpen lassen, denn fast die komplette DailyGame-Redaktion ist zusammengekommen, um über ein Thema zu sprechen, das viele von uns über Jahre begleitet hat: Stranger Things.

Gemeinsam werfen wir einen ausführlichen Blick auf den Abschluss der Serie, sprechen über unsere Erwartungen, die großen Momente, offene Fragen und natürlich darüber, ob das Finale dem Hype und der langen Reise gerecht wurde. Dabei prallen wie gewohnt unterschiedliche Meinungen aufeinander.

Wie immer versuchen wir dabei nicht nur nachzuerzählen, sondern einzuordnen, zu diskutieren und unsere ganz persönlichen Eindrücke zu teilen. Eine Folge, die sich weniger wie ein Review und mehr wie ein gemeinsames Nachbesprechen nach der letzten Episode anfühlt.

Kopfhörer auf und ab ins Upside Down!

