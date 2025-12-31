Michael Weingärtner Michael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.

Gegen Ende eines jeden Jahres ist es Zeit, innezuhalten – und genau das tun Ari und Michi in der finalen 2025 Episode des DailyGame Podcasts. Das Finale des Videospieljahres 2025 steht vor der Tür, und die beiden blicken gemeinsam auf ein außergewöhnlich dichtes und überraschendes Gaming-Jahr zurück.

Im Mittelpunkt der Episode steht keine nüchterne Jahresstatistik, sondern eine ganz persönliche Revue. Ari und Michi sprechen über jene Spiele, die sie begeistert, überrascht oder auch enttäuscht haben – und darüber, wie sehr sich das eigene Spielerlebnis manchmal von Reviews, Hypes und Metascores unterscheiden kann. Überraschungshits wie Clair Obscur: Expedition 33 trafen mitten ins Herz, während lang erwartete Releases wie Hollow Knight: Silksong und dessen Schwierigkeitsgrad für Diskussionen sorgten.

Der Launch der Nintendo Switch 2 war für Nintendo-Fans wohl bereits das Highlight des Jahres. Und Mario Kart World bewies, dass selbst altbekannte Serien noch frischen Wind vertragen können. Doch nicht alles glänzte: 2025 hatte auch seine Tiefen, über-ambitionierte Projekte und Spiele, die hinter den Erwartungen zurückblieben.

Viel Spass bei der finalen Dailygame Podcast Folge für das Jahr 2025. Wir freuen uns auf ein aufregendes und spannendes neues Jahr mit euch und wünschen einen guten Rutsch nach 2026.

