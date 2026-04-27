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So viel musst du einplanen

Saros Spielzeit enthüllt: So lange brauchst du für Story und alle Biome

Wie lang ist Saros wirklich? Neue Infos zur Spielzeit und Anzahl der Biome zeigen: Housemarques Sci-Fi-Hit könnte größer werden als gedacht.

i Saros Spielzeit enthüllt: So lange brauchst du für Story und alle Biome
Artikel von Tim + unter Mithilfe von KI *.

Kurz vor Release taucht eine Frage besonders oft auf: Wie lang ist Saros eigentlich?

Jetzt gibt es erste konkrete Antworten – und die dürften einige überraschen.

Denn obwohl Housemarque mit kürzeren Runs als in Returnal wirbt, scheint das Spiel insgesamt deutlich umfangreicher auszufallen.

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Erste Einschätzungen aus Reviews und Previews sprechen davon, dass du für die Hauptstory etwa 20 bis 25 Stunden einplanen solltest. Wer Geheimnisse, optionale Inhalte und das vollständige Ende sehen will, landet eher bei 30 Stunden oder mehr.

Für ein Roguelike-lastiges Actionspiel ist das durchaus beachtlich.

Kürzere Runs bedeuten nicht kürzeres Spiel

Ein wichtiger Punkt wird gerade oft missverstanden:

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Ja, einzelne Durchläufe in Saros sollen deutlich kompakter sein als in Returnal. Housemarque sprach zuletzt von Runs im Bereich von rund 30 Minuten, einzelne Biome sollen teilweise in 20 bis 30 Minuten machbar sein.

Aber genau das scheint das Spiel nicht kleiner, sondern zugänglicher zu machen.

Weil Rückschläge weniger Zeit kosten, kommst du schneller voran – ohne dass der Gesamtumfang leidet.

Und genau das wirkt aktuell wie einer der größten Unterschiede zu Returnal.

Saros - Bild: Sony

Saros – Bild: Sony

Auch bei den Biomen sieht es größer aus

Besonders spannend sind Hinweise zur Struktur.

Mehrere Previews und Diskussionen deuten auf mindestens sechs Biome, manche Leaks sogar auf mehr hin.

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Das wäre mindestens auf Returnal-Niveau – womöglich sogar darüber.

Und wenn sich frühere Trophy-Leaks bestätigen, könnten außerdem ungewöhnlich viele Bosskämpfe warten.

Das passt zu den Eindrücken vieler Tester, die Saros bislang größer und dichter beschreiben als zunächst gedacht.

Kein 100-Stunden-Epos – aber bewusst fokussiert

Wer ein gigantisches Open-World-Spiel erwartet, liegt trotzdem falsch.

Saros scheint eher auf einen fokussierten, intensiven Umfang zu setzen.

Weniger künstliche Länge.

Mehr Replay-Wert.

Mehr Runs mit Bedeutung.

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Und gerade das dürfte vielen entgegenkommen.

Denn statt 80 Stunden Content-Stretch klingt Saros eher nach einem Spiel, das seine Zeit effizient nutzt.

Warum das für Fans gute Nachrichten sind

Viele hatten nach den kürzeren Runs Sorge, Saros könnte kleiner wirken als Returnal.

Aktuell deutet vieles auf das Gegenteil hin.

Schnellere Runs, aber längere Kampagne.

Mehr Biome, aber weniger Frust.

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Und offenbar genug Inhalte für Completionists.

Das könnte genau die Mischung sein, die Housemarque gesucht hat.

In diesem Artikel geht es um die Features, Grafik, Sound und Immersion von Saros.

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