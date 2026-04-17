Saros zeigt Power der PS5: Neue Features bringen mehr Grafik, Sound und Immersion

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Mit Saros steht das nächste große Action-Spiel von Housemarque in den Startlöchern. Kurz vor dem Release am 30. April 2026 hat das Studio jetzt endlich konkrete Details zu den Features auf PS5 und PS5 Pro veröffentlicht. Und eines wird schnell klar: Das Spiel soll ein echtes Technik-Showcase für Sonys aktuelle Hardware werden.

Der größte Unterschied zeigt sich bei der PS5 Pro. Housemarque setzt hier auf eine verbesserte Version von PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Diese neue Upscaling-Technologie sorgt laut Entwicklern dafür, dass das Bild nahezu wie natives 4K aussieht.

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Zusätzlich wurde die Basis-Auflösung erhöht, also die Auflösung, bevor das Upscaling greift. Das sorgt für:

sichtbar schärfere Details

stabilere Darstellung auch in hektischen Kämpfen

konstant 60 FPS im Gameplay

Nur bei Story-Cutscenes wird auf 30 FPS gewechselt, um maximale Grafikqualität herauszuholen.

PS5-Version von Saros ist stark, aber Pro-Konsole geht noch weiter

Auch auf der normalen PS5 läuft Saros bereits mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde und sieht laut Entwicklern „fantastisch“ aus.

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Die Pro-Version legt aber nochmal nach, vor allem bei Reflexionen, Bildschärfe und Detailtiefe. Das bedeutet: Der Unterschied ist nicht nur technisch, sondern auch sichtbar.

Ein weiteres großes Thema ist der Sound. Housemarque baut auf die Technik aus Returnal auf und erweitert das Tempest 3D Audio deutlich. Mit Kopfhörern oder entsprechendem Setup hörst du:

Gegner aus allen Richtungen, Umgebungsgeräusche von Carcosa und dynamische Musik direkt aus der Spielwelt. Das Ziel der Entwickler: maximale Immersion, wie Creative Director Gregory Louden im PlayStation Blog argumentiert.

YouTube-Video

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DualSense wird intensiver genutzt als je zuvor

Auch der Controller spielt eine große Rolle.

Die adaptiven Trigger werden aktiv ins Gameplay eingebunden. Je nachdem, wie stark du L2 drückst, löst du unterschiedliche Aktionen aus:

halb gedrückt: alternative Angriffe

ganz gedrückt: mächtige Spezialwaffen

Early Access für Deluxe-Spieler

Wer nicht warten will, kann sogar früher loslegen. Die Digital Deluxe Edition bietet 48 Stunden Early Access, also Spielstart bereits vor dem offiziellen Release am 30. April. Zusätzlich gibt es Bonus-Inhalte, darunter spezielle Anzüge mit Bezug zu bekannten PlayStation-Marken.

Ob das Spiel an den Erfolg von Returnal anknüpfen kann, wird sich schon bald zeigen.

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