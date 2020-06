Länger warten! – League of Legends TV-Serie wurde auf 2021 verschoben

League of Legends - (C) RIOT Games, Tencent

Los Angeles – Riot Games hat sich in diesem Jahr bisher gut geschlagen, mit ständigen Updates in League of Legends sowie den offiziellen Veröffentlichungen von Valorant und Legends of Runeterra. Die Arcane-TV-Serie macht der Sache einen Strich durch die sonst saubere Rechnung. Nach den Verzögerungen anderer Animations-Serien wird Arcane aufgrund der COVID-19-Krise zurückgedrängt.

Arcane folgt vor vielen Jahren mehreren League of Legends-Champions in den Städten Piltover und Zaun. Als Ursprungsgeschichte hauptsächlich für Vi und Jinx gedacht, werden auch andere wichtige Überlieferungen im Universum erweitert. Obwohl zuvor ein Erscheinungstermin für 2020 angekündigt wurde, gab Riot Games’s Ghostcrawler heute leider ein Update heraus, das besagt, dass die Animations-Serie aus Sicherheitsgründen für Mitarbeiter und Partner, die an dem Projekt arbeiten, verzögert wurde.

League of Legends-Serie Arcane erscheint erst 2021

Ghostcrawler erklärte, dass die Arbeit von zu Hause aus kein Ersatz für die persönliche Zusammenarbeit mit Teams ist, solange der Produktionsfortschritt noch andauert. Während Online-Meetings derzeit hilfreich sind, haben sich die technischen Schwierigkeiten aufgrund aktueller Ereignisse vergrößert, die auch die Kreativität beeinträchtigt haben. Dies führte letztendlich dazu, dass Riot Games zusammen mit dem Fortiche Productions-Studio die weltweite Veröffentlichung von Arcane auf 2021 verlagerte.

An update from @Ghostcrawler on our first animated series Arcane. https://t.co/uuHMLPtJll pic.twitter.com/r5TQgdZOnl — League of Legends (@LeagueOfLegends) June 10, 2020

Während die LoL-Spieler von den Neuigkeiten enttäuscht sein mögen, verspricht Riot, weitere Updates zu veröffentlichen, sobald Arcane (Animations-Serie) sich seinem neuen Erscheinungstermin nähert. Und angesichts ihrer bisher erfolgreichen Erfolgsbilanz für 2020 lohnt es sich auf jeden Fall, etwas länger zu warten.

LoL ist auf dem PC verfügbar. Das neue Shooter-Projekt von Riot Games aus Los Angeles startete Anfang diesen Monats. Anfang des Jahres veröffentlichte das Team eine Roadmap für 2020.

Quelle: Update zu Arcane von Ghostcrawler von Riot Games