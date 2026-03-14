League of Legends bekommt Sprach-Chat und Riot weiß selbst noch nicht wann

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

League of Legends existiert seit 2009. Seit mindestens genauso langer Zeit diskutiert die Community, warum das Spiel keinen Sprach-Chat hat. Valorant hat ihn. CS2 hat ihn. Dota 2 hat ihn. Fast jedes kompetitive Teamspiel hat ihn. Und jetzt hat Riot Games mit einem Dev-Blog vom 13. März 2026 offiziell bestätigt: Team Voice Chat kommt auch in League of Legends. Wann genau, lässt Riot bewusst offen. Im Dev-Blog heißt es klar: Man wolle es richtig machen und deshalb werde es nicht schnell gehen. Details werde es später im Jahr in einem weiteren Update geben.

Wie es dazu kam: Leak, Bremse, offizielles Statement

Der Ausgangspunkt war kein offizielles Riot-Statement, sondern ein Datamining-Fund. Am 18. Februar 2026 veröffentlichte das X-Konto SkinSpotlights Screenshots aus dem PBE-Build 16.5 mit Einträgen für einen Meldegrund namens Voice Comms Abuse sowie einer Benutzeroberfleche für das Umschalten zwischen Team- und Party-Voice-Chat. Riot hatte die Funktion also bereits im internen Testsystem, ohne sie öffentlich ankündigen zu wollen. Am 2. März versuchte Meddler, Senior Vice President bei Riot, auf Reddit die Erwartungen zu dämpfen.

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Der Leak sei vor dem geplanten Kommunikationszeitpunkt passiert, die Funktion werde nicht kurzfristig erscheinen. Knapp zwei Wochen später folgte dann der offizielle Dev-Blog, der die Pläne bestätigt und begründet.

Was Riot plant und was neu ist

Team Voice Chat ist in LoL etwas anderes als Party Voice Chat. Letzteren gibt es bereits: Wer mit Freunden in einer Gruppe spielt, kann sich per Mikrofon verständigen. Neu ist der Voice Chat mit dem gesamten Team, also auch mit fremden Mitspielern in der Solo- oder Duo-Queue. Laut den PBE-Dateien wird die Funktion standardmäßig deaktiviert sein und muss in den Einstellungen aktiv eingeschaltet werden. Zugang bekommt nur, wer in gutem spielerischen Stand ist, also keine aktiven Sperren oder Verhaltenswarnungen hat.

Riot erwägt außerdem einen gestaffelten Rollout: zuerst eine Sprache oder Region, dann schrittweise weitere. Als Vorbild dient der chinesische Server, auf dem Team Voice Chat seit 2024 aktiv ist und Spieler dort einzelne Teammitglieder stummschalten sowie Lautstärken individuell regeln können.

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