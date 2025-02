Er ist schnell, blau und eine echte Videospiel-Legende: Sonic the Hedgehog! In der neuesten Folge des Dailygame Podcasts nehmen Ari, Markus und Michi das Erfolgsgeheimnis von Segas Maskottchen genau unter die Lupe.

Wie konnte sich Sonic von einem einfachen Pixel-Igel zum weltweiten Popkultur-Phänomen entwickeln? Welche Rolle spielte Segas clevere Marketing-Strategie dabei? Und warum sind uns fliegende Igel-Fledermäuse eigentlich so suspekt? All das klären wir in dieser Episode – von den frühen 90er-Jahren, als Sonic Mario herausforderte, bis hin zum Hollywood-Hit mit Jim Carrey als Dr. Robotnik.

Ob Nostalgie, Nerdwissen oder wilde Theorien – diese Folge hat alles, was das Fan-Herz begehrt. Also schnappt euch eure Ringe und sprintet direkt zur neuen Episode auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt! 🎧✨

