Sonic the Hedgehog-Spiele aktuell im Sale auf Steam – Fans sollten jetzt zuschlagen!

Schnäppchenangebote auf Steam kommen in Lichtgeschwindigkeit. Die Sonic the Hedgehog-Reihe gibt es bereits seit Jahrzehnten, seit 1991 hat sie einige der ikonischsten Charaktere wie Sonic, Knuckles und Tails zu Gamern auf der ganzen Welt gebracht. Der blaue Blitz erzielte große Kinoerfolge mit Sonic the Hedgehog 3 und wird in Zukunft mit Sonic Racing: Crossworlds ein völlig neues Spielerlebnis bieten, was SEGAs Bewunderung für die geliebte Reihe unterstreicht.

Daher hat Steam einen Sonic the Hedgehog Franchise Sale angekündigt, mit besonderen Angeboten für Spiele wie Sonic X Shadow Generations, Sonic Frontiers und Sonic Superstars sowie viele andere. Die Verkaufsaktion deckt alle Bereiche der Reihe ab, von klassischen Dreamcast-Titeln wie Sonic Adventure DX: Director’s Cut bis hin zu neueren Haupttiteln wie Sonic Forces.

Die Rabatte reichen von 25-75 %, was ein ziemlich gutes Angebot ist, da einige Titel bei Fans sehr beliebt sind. Für diejenigen, die das neue Sonic X Shadow Generations-Spiel spielen möchten, das im Oktober veröffentlicht wurde, beträgt der aktuelle Rabatt 25 %, wodurch der Preis auf 37,49 € gesenkt wird.

Folgende Sonic-Games sind aktuell im Angebot auf Steam

Sonic Frontiers – 17,99 €

Sonic the Hedgehog: Ultimate Bundle – 72,11 €

Sonic the Hedgehog: Legacy Bundle – 31,53 €

Sonic Adventure 2 – 4,99 €

Sonic All-Star Racing Transformed Collection – 4,99 €

Sonic Forces – 9,99 €

Team Sonic Racing – 9,99 €

Das Sonic the Hedgehog: Ultimate Bundle ist das preisgünstigste Angebot, da es die meisten der genannten Titel sowie die Sonic Generations Collection enthält, die nicht zur Franchise gehört. Für alle, die nostalgische Spiele erleben möchten, ist Sonic X Shadow Generations die beste Wahl. Das Spiel hat sich weltweit über 2 Millionen Mal verkauft und wurde von Fans und Kritikern für die erfrischende Darstellung von Shadow, die im Rahmen von SEGAs Jahr des Schattens entwickelt wurde, gelobt.

Ein weiteres Highlight des Verkaufs ist Sonic Frontiers, welches Sonic in eine Open-World-Umgebung versetzt, die in früheren Titeln nicht existierte. Der 3D-Plattformer führt Sonic auf eine alte Insel voller mächtiger Feinde und mysteriöser Gestalten. Während Sonic auf diesem Abenteuer alte Freunde aus der Serie trifft, markiert es einen neuen Weg für die Hauptserie, da das traditionelle Plattform-Gameplay einen größeren Maßstab annimmt.

Diese Erweiterung der Reihe, die weiterhin schnelle Action-Plattformer und Rätsel bietet, wurde von den Fans unterschiedlich aufgenommen.

Quelle: ComicBook