Sonic the Hedgehog 3: Wann kannst du den Kino-Film streamen?

Überraschende Neuigkeiten für alle Sonic-Fans: Der dritte Teil der erfolgreichen Filmreihe könnte schon früher auf deinem Bildschirm landen, als du denkst! Laut aktuellen Berichten soll Sonic the Hedgehog 3 bereits ab dem 21. Januar 2025 auf digitalen Plattformen wie Paramount+ zum Streamen verfügbar sein.

Die digitale Veröffentlichung von Sonic the Hedgehog 3 wurde zwar noch nicht offiziell von Paramount bestätigt, aber laut der Plattform „Vudu“ könnte es schon am 21. Januar so weit sein. Diese Information stammt aus einem Reddit-Leak und deutet darauf hin, dass Paramount erneut den schnellen Weg wählt. In der Vergangenheit landeten Filme des Studios ungefähr 30 Tage nach Kinostart auf Streaming-Diensten wie Paramount+. Ist es also möglich, dass auch Sonic an diesem Tag dort erscheint? Anscheinend ist es so.

Sonic the Hedgehog 3: 30 Tage nach Kinostart zum Streamen?

Sonic ist ein echter Kassenschlager! Mit über 210 Millionen US-Dollar an den Kinokassen weltweit hat der blaue Igel wieder bewiesen, dass er ein Publikumsliebling ist. Dennoch gibt es viele Fans, die den Film lieber zu Hause schauen. Um diesen Markt zu bedienen, bringt Paramount den Film offenbar schneller digital heraus. Diese Strategie könnte aber auch dazu dienen, die Nachfrage nach dem Streaming-Dienst zu steigern.

Für alle Sammler gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Eine 4K-Blu-ray im edlen Steelbook-Design wurde bereits angekündigt. Vorbestellungen laufen, aber ein konkretes Veröffentlichungsdatum bleibt unklar.

Sonic the Hedgehog 4 bereits in Arbeit

Die Zukunft von Sonic sieht vielversprechend aus! Nach dem Erfolg von drei Filmen und der Spin-off-Serie über Knuckles gibt es Hinweise auf einen vierten Teil. Laut Berichten könnte Sonic the Hedgehog 4 im Frühjahr 2027 erscheinen. Auch die Post-Credit-Szenen von Teil 3 haben Fans bereits auf neue Abenteuer und mögliche weitere Spin-offs eingestimmt.

Die Mischung aus rasanten Action-Szenen, Humor und Nostalgie macht Sonic zu einem Erlebnis für Jung und Alt.

Aktuell läuft Sonic the Hedgehog 3 noch in den Kinos.

