Neuer Trailer zu Sonic the Hedgehog 3

Paramount Pictures hat den zweiten offiziellen Trailer für den mit Spannung erwarteten Film Sonic the Hedgehog 3 veröffentlicht, der am 25. Dezember in die Kinos kommen wird. Der Trailer bietet einen aufregenden Einblick in das neueste Abenteuer des schnellen blauen Igels und verspricht ein episches Kinoerlebnis, das die Fans begeistern wird.

In Sonic the Hedgehog 3 kehrt Sonic in seiner bisher aufregendsten Mission auf die große Leinwand zurück. Gemeinsam mit seinen treuen Freunden Knuckles und Tails steht Sonic vor einer neuen Bedrohung: Shadow the Hedgehog, ein mysteriöser Bösewicht mit Kräften, die alles bisher Dagewesene übertreffen. Shadow stellt eine immense Gefahr dar und Sonic und sein Team finden sich in einem Kampf wieder, in dem ihre bisherigen Fähigkeiten nicht ausreichen. Um Shadow zu besiegen und den Planeten zu schützen, müssen sie eine unerwartete Allianz eingehen und neue Wege finden, um die Herausforderung zu meistern.

Folge uns bei Google News

Regisseur Jeff Fowler, der bereits die ersten beiden Filme inszenierte, führt erneut Regie und bringt seine bewährte Vision in den dritten Teil der Serie ein. Das Starensemble kehrt ebenfalls zurück und umfasst unter anderem Jim Carrey als Dr. Robotnik, der wie versprochen seinen Ruhestand aussetzt um in den dritten Teil nochmals aufzutreten.

Der neue Trailer lässt die Vorfreude auf Sonic the Hedgehog 3 weiter steigen und verspricht ein actiongeladenes Abenteuer voller Spannung, Humor und überraschender Wendungen. Die Fans können es kaum erwarten, Sonic und seine Freunde auf der großen Leinwand in ihrem nächsten großen Abenteuer zu sehen, wenn der Film pünktlich zur Weihnachtszeit in die Kinos kommt.

Wer bis zum Kinostart nicht warten kann, der sollte sich das vor kurzem erschienen Spiel Sonic X Shadow Generations einmal schauen, in welchem der Sonic und Shadow ebenfalls aufeinander treffen. Das Game konnte Fans und Kritiker gleichermaßen begeistern und erhielt auf Metacritic gute Bewertungen. Wobei die User-Wertung mit 9 Punkten die der Kritiker mit 8 Punkten sogar übertrifft.